Богдан Шелудяк: нужна именно ваша фишка!

Актер сериала «Громада» (НЛО TV) и блогер-миллионник Богдан Шелудяк поделился отношением к негативным комментариям в соцсетях и рассказал, как сделать свои страницы в Instagram и TikTok популярными.

Нет развития – нет аудитории…

Богдан, вы не только актер, но и популярный блогер. Блогерство для вас – это профессия или призвание?

Считаю, это призвание, превращающееся в профессию. Но не в классическом понимании, когда человек на работе с 9-ти до 18-ти. Блогер – это 24/7, ты постоянно в мыслях о том, что интересно и полезно для аудитории, где и как это снять.

Блогером, в принципе, может быть каждый: у кого-то получится лучше, у кого-то хуже. Но я склоняюсь к тому, что именно те, для кого это призвание, добиваются успеха и любви аудитории.

Какими качествами необходимо обладать, чтобы быть действительно хорошим блогером?

Нужно грамотно, понятно и связно излагать свои мысли, иметь гибкий острый ум и понимать, что ты должен постоянно и качественно развиваться. Нет развития – и аудитория уже не следит за тобой. Хороший блогер ведет людей за собой и собственным примером помогает развиваться им.

А чем заинтересовать человека, чтобы он подписался именно на твою страницу?

Да, задачка не самая простая, ведь блогеров с каждым днем все больше, а значит, и конкуренция все выше. Единственное правильное решение – делать контент, не похожий ни на чей другой. А если вы даже на кого-то похожи или разрабатываете уже «занятую» тематику, то предлагайте особенно качественный и интересный контент, в котором есть именно ваша фишка. Эксклюзивная!

Вы отметили, что в Instagram высокая конкуренция. Как выиграть эту борьбу?

Проблема большинства блогеров в том, что они довольно быстро становятся привычными и потому скучными. А чтобы оставаться интересным, нужно постоянно придумывать что-то новое, бросать вызовы самому себе и быть полезным подписчикам. Причем польза может быть разная: энциклопедические знания в инсте ни к чему – предлагайте расширение кругозора; не гонитесь за острой «повесточкой» – куда лучше простой юмор, который в трудную минуту может поднять человеку настроение. В общем, чувствуйте свою аудиторию и давайте ей что-то классное. А зацикливаться на «конкурентах» не стоит.

В чем, по-вашему, особенность инста-популярности?

В доступности блогера. Если раньше зритель видел только «недостижимых звезд» на экране телевизора, то блогер – близко. Он на расстоянии не то что вытянутой руки – прямо у вас в телефоне: вы видите в сторис, как и с кем просыпается, что ест, куда едет, каким шампунем моет голову… Сетевые знаменитости буквально впускают подписчиков в свою жизнь. И люди начинают воспринимать блогера как друга, позволять панибратское общение с незнакомым на самом деле человеком.

Кстати, потому в соцсетях не избежать негативных комментариев. Они вас задевают?

Я честно читаю все, что мне пишут: если это конструктив, то нормально отношусь, если нет – то, конечно, раздражает. Только раньше я сильно реагировал, а сейчас стараюсь обращать поменьше внимания. Это лучшее лекарство от хейта: выливая в комменты негатив, человек очень ждет заряженный фидбек, а его нет…

…и еще 5 советов начинающему блогеру

Поделитесь личным опытом: что действительно важно в современном блогинге?

Первое – это быстрая, емкая, понятная речь.

Второе – эстетичная картинка. Если мы говорим о сторис, важно качество транслируемого видео – без трясучки, без «одышки» и других раздражающих моментов. Не забывайте, что в Instagram главное – визуальная составляющая.

Третье – вовсе не аудитория, а тема. Разберитесь, в чем вы сильны, в чем уже преуспели, тогда поймете, какой блог хотите вести. Нет этаких оформленных сообществ, в которые можно зайти и которые можно «застолбить». Именно тематика блога определит аудиторию: например, если контент детский – то его потребителями будут дети и, возможно, их родители.

Четвертое – раскрепощенность. Очень важно не чувствовать себя зажатым, не выглядеть в эфирах так, будто над тобой стоят с палкой, и не писать посты так натужно, словно тебя заставляют это делать. Нужно вести себя естественно и свободно. Чтобы к этому прийти, придется постараться, но упражнений и курсов, которые в этом помогут, хватает.

Ну и пятое – советую вести и смотреть TikTok, который постепенно превращается в большую и очень влиятельную соцсеть, вытесняя Instagram. Считаю его отличной базой для людей, которые никогда не занимались блогерством. Снимая короткие видео в этом формате, проще убирать всякие зажимы и совершенствоваться в подаче инфы. Сегодня TikTok – не только танцы и караоке, но и куча смарт-контента на любую тему.

Текст: Александр Кива / журнал ТЕЛЕНЕДЕЛЯ.