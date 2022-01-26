Сына звезды "Убить Билла" Майкла Мэдсена нашли мертвым
Актер Майкл Мэдсен переживает личную утрату.
Трагедия произошла на Гавайях, где Хадсон жил вместе со своей женой Карли. Как сообщают журналисты издания «The Sun», это было самоубийство.
Бездыханное тело мужа обнаружила Карли. Она уже дала показания в полиции. Что послужило причиной покончить с жизнью, эксперты на данный момент не сообщают.
Мы убиты горем и переполнены болью в связи с потерей Хадсона. Его свет будут помнить все, кто знал и любил его, – говорится в обращении родственников.
Напомним,