Сына звезды "Убить Билла" Майкла Мэдсена нашли мертвым

26 января 2022 14:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сына звезды
Актер Майкл Мэдсен
Fotobank / GettyImages

Актер Майкл Мэдсен переживает личную утрату.

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Для актера Майкла Мэдсена 2022 год начался с трагедии. На днях звезда фильма «Убить Билла» потерял сына Хадсона. 26-летнего парня нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову.

Трагедия произошла на Гавайях, где Хадсон жил вместе со своей женой Карли. Как сообщают журналисты издания «The Sun», это было самоубийство.

Бездыханное тело мужа обнаружила Карли. Она уже дала показания в полиции. Что послужило причиной покончить с жизнью, эксперты на данный момент не сообщают. 

Хадсон Мэдсен с женой / facebook.com/hudson.madsen
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Семья погибшего также не делает никаких заявлений. Известно, что мама Хадсона уже прилетела на Гавайи и занимается организацией церемонии прощания с сыном. 

Мы убиты горем и переполнены болью в связи с потерей Хадсона. Его свет будут помнить все, кто знал и любил его, – говорится в обращении родственников.

Напомним, 

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