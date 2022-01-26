Сына звезды "Убить Билла" Майкла Мэдсена нашли мертвым

Актер Майкл Мэдсен переживает личную утрату.

Для актера Майкла Мэдсена 2022 год начался с трагедии. На днях звезда фильма «Убить Билла» потерял сына Хадсона. 26-летнего парня нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову.

Трагедия произошла на Гавайях, где Хадсон жил вместе со своей женой Карли. Как сообщают журналисты издания «The Sun», это было самоубийство.

Бездыханное тело мужа обнаружила Карли. Она уже дала показания в полиции. Что послужило причиной покончить с жизнью, эксперты на данный момент не сообщают.

Хадсон Мэдсен с женой / facebook.com/hudson.madsen

Семья погибшего также не делает никаких заявлений. Известно, что мама Хадсона уже прилетела на Гавайи и занимается организацией церемонии прощания с сыном.

Мы убиты горем и переполнены болью в связи с потерей Хадсона. Его свет будут помнить все, кто знал и любил его, – говорится в обращении родственников.

Напомним,