Сын Шинейд О'Коннор покончил жизнь самоубийством
9 января 2022 12:25
Туренко Андрей
Для певицы Шинейд О'Коннор 2022 год начался с трагедии.
Певица Шинейд О'Коннор не раз признавалась в интервью, что ее сын Шейн растет довольно сложным ребенком
. Парень неоднократно сбегал из дома, но каждый раз все заканчивалось благополучно.
В минувший четверг Шейн в очередной раз пропал. 17-летний юноша сбежал из клиники, где проходил лечение после двух попыток самоубийства. В последний раз его видели в Таллахте, Южный Дублин.
Певица Шинейд О'Коннор / instagram.com/oconnor.sinead
Тогда отчаянная О'Коннор написала о пропаже сына в социальных сетях и просила поклонников присоединиться к поиску наследника. 8 января парня нашли. К сожалению, мертвым.
Ирландская певица сообщила об этом на своей странице в Твиттер. 17-летний Шейн покончил жизнь самоубийством. Его тело правоохранители нашли в городе Брей.
Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, сегодня решил покончить со своей земной борьбой и теперь с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой малыш. Я так тебя люблю, – написала О’Коннор в Твиттер.
Сын Шинейд О'Коннор - Шейн / instagram.com/oconnor.sinead
У 55-летней певицы осталось трое детей: 34-летний сын Джейк Рейнольдс, 25-летняя дочь Ройсин и 15-летний Иешуа Фрэнсис Нил.
Напомним,