Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин стал папой и рассекретил имя ребенка
Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин принимает поздравления.
29 декабря у Иванны начались схватки, после чего она вместе с любимым отправилась в роддом. Первенец пары появился на свет 30 декабря. У супругов родилась крепкая и здоровая дочка. Малышка получила имя Елизавета.
Я счастлив! Благодарю Бога за это! – написал Сасанчин.
Подробностей родов победитель «Голосу країни» решил не рассказывать. Известно лишь то, что у них с супругой были партнерские роды.
Напомним,