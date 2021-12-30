Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин стал папой и рассекретил имя ребенка

30 декабря 2021 15:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Победитель
Роман Сасанчин с женой
instagram.com/sasanchyn_official

Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин принимает поздравления.

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В преддверии Нового года в семье Романа Сасанчина случилось долгожданное событие. Вместе со своей женой Иванной певец впервые стали родителями.

29 декабря у Иванны начались схватки, после чего она вместе с любимым отправилась в роддом. Первенец пары появился на свет 30 декабря. У супругов родилась крепкая и здоровая дочка. Малышка получила имя Елизавета.

Роман Сасанчин с дочкой / instagram.com/sasanchyn_official
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О пополнении в семье первым сообщил новоиспеченный папа. Роман опубликовал  на странице Инстаграм первое фото с дочкой и признался, что очень счастлив.

Я счастлив! Благодарю Бога за это! – написал Сасанчин.

Подробностей родов победитель «Голосу країни» решил не рассказывать. Известно лишь то, что у них с супругой были партнерские роды.

Напомним, 

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