MELOVIN впервые поделился деталями шестилетнего романа с парнем

Уходящий 2021 год оказался для MELOVIN'а очень насыщенным.

Несмотря на пандемию коронавируса MELOVIN удалось порадовать своих поклонников новыми песнями и выступлениями, а также одержать победу в самом рейтинговом гипершоу «МАСКА».

Но одним из самых обсуждаемых событий года стал поступок экстравагантного певца, который он совершил во время масштабного музыкального фестиваля в Киеве.

Прямо на сцене MELOVIN совершил каминг-аут. Перед многотысячной аудиторией певец поцеловал в губы парня и признался, что является бисексуалом.

Певец MELOVIN / instagram.com/melovin_official

А в своем недавнем интервью YouTube-проекту «DOROTYE» певец решился впервые рассказать о романе с парнем, который длился на протяжении шести лет.

По признанию певца, с парнем (имени своего избранника не называет) он познакомился в интернете. Их общение завязалось на почве общего увлечения творчеством певицы Леди Гаги.

Дружба между парнями развивалась довольно стремительно. В какой-то момент парни поняли, что любят друг друга и даже спали вместе под носом у родителей певца.

Певец MELOVIN / instagram.com/melovin_official

Хранить от родителей тайну о своей ориентации MELOVIN не хотел, поэтому во время отдыха за границей он признался маме, что любит и парней, и девушек.

Неожиданным признанием мама была сначала удивлена, но потом решилась спросить, был ли ее сын вместе с «другом».

Я говорю: «Да, шесть лет». И мама: «Шесть лет я наблюдала за картиной, как лучшие друзья просто восторгаются, живут, работают, а оказывается, вы были вместе», – рассказывает певец.

Певец MELOVIN / instagram.com/melovin_official

Сейчас MELOVIN одинок. Певец и его избранник разорвали свои романтические отношения в начале 2021 года. Сейчас они стали общаться больше как родственники.

Напомним,