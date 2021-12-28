Елизавету II пытались убить на Рождество

Британская королева Елизавета II едва не стала жертвой неадекватного подростка.

В минувшую субботу, 25 декабря, Елизавета II отмечала католическое Рождество в Виндзорском замке. Однако праздник мог завершиться трагедией.

В полдевятого утра на территорию замка проник 19-летний парень. С помощью веревочной лестницы ему удалось перелезть через высокий забор с шипами. Однако проникнуть в помещение ему не удалось. Охрана поместья засекла его по камерам и за 500 метров до покоев Ее Величества молодой человек был задержан.

Елизавету II пытались убить / Fotobank / GettyImages

Парень был вооружен арбалетом и заявлял, что собирается убить Елизавету II. А причиной тому – месть. Подробнее он рассказал в видеоролике, которое он записал и разослал друзьям в Snapchat перед проникновением на территорию Виндзорского замка.

На видео он стоит с арбалетом в руках, скрывая свое лицо маской, и заявляет о планировании убийства королевы Великобритании. Он собирался отомстить королеве за людей, которые погибли в 1919 году из-за резни в Индии. Британские военные окружили безоружный протестующий индийский народ, вышедших на демонстрацию против колониального правления, и стреляли по ним до тех пор, пока не закончились патроны. Амритсарская бойня является одной из самых кровавых страниц в истории Британии.

Сейчас парень находится в психиатрической клинике. Букингемский дворец пока инцидент никак не прокомментировал.

Напомним,