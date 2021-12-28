Тоня Матвиенко рассказала об их любви с мужем к зимним видам спорта

28 декабря 2021 09:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Тоня Матвиенко рассказала об их любви с мужем к зимним видам спорта
Певица Тоня Матвиенко
instagram.com/tonya_matvienko

Певица Тоня Матвиенко вспомнила «жесткую» историю, как училась кататься на лыжах.

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По словам Тони Матвиенко, в последние годы они с супругом,  Арсеном Мирзояном, отмечают Рождество в Карпатах. Но оказывается, такое их решение нравится не всем.

В городе Яремче есть зона отдыха – мы туда ездим, поем, радуемся. А если не там, то, конечно, празднуем дома. Мама очень расстраивается, когда нас нет, потому что она любит на Рождество собираться семьей. На Святвечер мы готовим 12 постных блюд, у меня половина семьи постится. И на следующий день к нам приходят колядныки – детские коллективы. Мы нашим детям показываем, что такое Рождество по-настоящему, – поделилась Тоня Матвиенко за кулисами концерта «Музыкальная платформа» на телеканале «Украина».

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Звездное семейство обожает зимние виды спорта. Так что для них отдых в Карпатах – настоящее удовольствие и для души, и для тела.

Арсен – сноубордист, а я – лыжница. Я давно катаюсь – лет 20. Меня научил первый муж. Но это было жестко – он меня на самую большую горку затянул и сказал: «Спускайся, как хочешь». Так нельзя. Сейчас я очень люблю по прямой с трамплина прыгать, у меня аж в ушах свистит. На черных горках иногда тоже спускаюсь, но все-таки экстрим люблю меньше, чем Арсен, – отметила певица.

Напомним, 

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