Лесю Никитюк сравнили с вульгарной воровкой из сериала "Эмили в Париже"
27 декабря 2021 01:20
Ведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk
Известный блогер Алексей Дурнев в очередной раз задел Лесю Никитюк.
скандал. Публика была в ярости от одного из эпизодов сериала «Эмили в Париже». Зрители до сих пор массово высказывают претензии в сторону стримингового сервиса Netflix.Украинцы были возмущены такому видению наших граждан со стороны иностранных режиссеров. На скандал даже отреагировал министр культуры Украины.Дурнев уверен, что дурнушка Петра очень похожа на Никитюк. Сама украинская телеведущая на такую шутку со стороны блогера пока не отреагировала.
Дело в том, что в сериале появилась героиня Петра – украинка, которая прилетела во Францию из Киева. В кадре она вульгарно себя ведет, безвкусно одевается и ворует брендовые вещи в бутиках.
Кадр из сериала Эмили в Париже / кадр из видео
Читайте такжеМэрайя Кэри растрогала публику рождественским видео, в котором спела вместе с подросшими детьмиНо нашлись и те, кто решил хайпануть на этой теме. Среди них оказался и Алексей Дурнев. Блогер сравнил скандальную героиню сериала «Эмили в Париже» с телеведущей Лесей Никитюк.
Все «кенселять» Нетфликс из-за того, что там показали Лесю Никитюк, – написал в одном из своих Инста-сториз Алексей.
Сториз Алексея Дурнева / instagram.com/aleksey_durnev
Напомним,