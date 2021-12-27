Лесю Никитюк сравнили с вульгарной воровкой из сериала "Эмили в Париже"

Известный блогер Алексей Дурнев в очередной раз задел Лесю Никитюк.

На прошлой неделе в Сети возник настоящий скандал . Публика была в ярости от одного из эпизодов сериала «Эмили в Париже». Зрители до сих пор массово высказывают претензии в сторону стримингового сервиса Netflix.

Дело в том, что в сериале появилась героиня Петра – украинка, которая прилетела во Францию из Киева. В кадре она вульгарно себя ведет, безвкусно одевается и ворует брендовые вещи в бутиках.

Кадр из сериала Эмили в Париже / кадр из видео

Украинцы были возмущены такому видению наших граждан со стороны иностранных режиссеров. На скандал даже отреагировал министр культуры Украины.

Но нашлись и те, кто решил хайпануть на этой теме. Среди них оказался и Алексей Дурнев. Блогер сравнил скандальную героиню сериала «Эмили в Париже» с телеведущей Лесей Никитюк.

Все «кенселять» Нетфликс из-за того, что там показали Лесю Никитюк, – написал в одном из своих Инста-сториз Алексей.

Сториз Алексея Дурнева / instagram.com/aleksey_durnev

Дурнев уверен, что дурнушка Петра очень похожа на Никитюк. Сама украинская телеведущая на такую шутку со стороны блогера пока не отреагировала.

Напомним,