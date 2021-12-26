София Ротару удивила сменой имиджа: Вернулась в 90-е

Певица София Ротару решила вспомнить прошлое.

Новый год – время чудес и неожиданных перевоплощений. Именно на последнее согласилась София Ротару . Легендарная певица примеряла на себя свой же образ из 90-х.

Согласилась 74-летняя знаменитость на такой эксперимент ради съемок в новогодней программе. Но, к сожалению, не на украинском, а на российском телевидении.

Сама программа еще не вышла в эфир, но фотографии со съемок уже появились на фан-странице Софии Михайловны в Инстаграм. Удивительно, но с 90-х певица практически не изменилась.

Певица София Ротару / instagram.com/rotaru_sofia

На сцене звезда выступала в черной кожаной косухе с шипами, молниями и заклепками и яркой мерцающей блузе красного цвета. Изюминкой образа стала ее легендарная пышная прическа.

В комментариях к серии снимков поклонники Ротару не скрывали своего восхищения: «Красавица, дай Бог Вам здоровье и долгих лет в жизни», «Ну очень красивая женщина и певица и человек», «Прекрасно выглядит», «Красавица. Прическа супер!».

Певица София Ротару / instagram.com/rotaru_sofia

Напомним,