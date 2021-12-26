Мэрайя Кэри растрогала публику рождественским видео, в котором спела вместе с подросшими детьми

Певица Мэрайя Кэри решила сделать приятный подарок своим поклонником в честь Рождества.

Конец 2021 года преподнес Мэрайи Кэри неожиданный сюрприз. Слушатели одного из самых известных аудио-сервисов мира присвоили певице звание «Королевы Рождества».

Легендарный хит певицы «All I want for Christmas» за год собрал миллиард прослушиваний. Эта песня уже на протяжении тридцати лет бьет рекорды многих рождественских хит-листов.

Певица Мэрайя Кэри / instagram.com/mariahcarey

Сама певица не осталась в стороне. В качестве благодарности своим слушателям Мэрайя поделилась милым видео со своими подросшими двойняшками – Морокканом и Монро.

В ролике Кэри рядом с елкой исполнила фрагмент песни «All Want Christmas Is You». А 10-летние Мороккан и Монро решили попробовать свои силы в качестве бэк-вокалистов.

В комментариях фолловеры певицы засыпали ее комплиментами, а также отметили, что с каждым годом Монро все больше становится похожей на свою звездную маму.

Напомним,