Мэрайя Кэри растрогала публику рождественским видео, в котором спела вместе с подросшими детьми

26 декабря 2021 01:50 Туренко Андрей
Мэрайя Кэри растрогала публику рождественским видео, в котором спела вместе с подросшими детьми
Певица Мэрайя Кэри
instagram.com/mariahcarey

Певица Мэрайя Кэри решила сделать приятный подарок своим поклонником в честь Рождества.

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Конец 2021 года преподнес Мэрайи Кэри неожиданный сюрприз. Слушатели одного из самых известных аудио-сервисов мира присвоили певице звание «Королевы Рождества».

Легендарный хит певицы «All I want for Christmas» за год собрал миллиард прослушиваний. Эта песня уже на протяжении тридцати лет бьет рекорды многих рождественских хит-листов.

Певица Мэрайя Кэри / instagram.com/mariahcarey
Сама певица не осталась в стороне. В качестве благодарности своим слушателям  Мэрайя поделилась милым видео со своими подросшими двойняшками – Морокканом и Монро.

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В ролике Кэри рядом с елкой исполнила фрагмент песни «All Want Christmas Is You». А 10-летние Мороккан и Монро решили попробовать свои силы в качестве бэк-вокалистов.

В комментариях фолловеры певицы засыпали ее комплиментами, а также отметили, что с каждым годом Монро все больше становится похожей на свою звездную маму.

Напомним, 

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