Бывший муж Ким Кардашьян начал угрожать ее новому бойфренду
25 декабря 2021 10:20
Рэпер Канье Уэст
instagram.com/kanyethegoatwest
Рэпер Канье Уэст вновь оказался в центре внимания.
Читайте также46-летняя Ева Лонгория восхитила публику стройной фигурой и стальным прессом в купальникеНе проходит и недели, чтобы мир не обсудил очередные выходки Канье Уэста, который сейчас переживает бракоразводный процесс со светской львицей Ким Кардашьян.
В своих интервью Канье заявляет, что до сих пор любит Ким и надеется, что им удастся пережить кризис в отношениях. Но у самой светской львицы совершенно другие планы.
Канье Уэст и Ким Кардашьян / instagram.com/kimkardashian
Пит, если ты прикоснешься к тому месту, после которого нельзя будет вернуть все, – ты пожалеешь об этом. Подумай несколько раз, прежде чем совершать ошибку. Я всегда был общительным, но ты можешь все испортить, - цитирует слова Канье портал Star News.
Рэпер Канье Уэст / instagram.com/kanyethegoatwest