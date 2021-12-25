Бывший муж Ким Кардашьян начал угрожать ее новому бойфренду

25 декабря 2021 10:20 Туренко Андрей
Бывший муж Ким Кардашьян начал угрожать ее новому бойфренду
Рэпер Канье Уэст
instagram.com/kanyethegoatwest

Рэпер Канье Уэст вновь оказался в центре внимания.

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Не проходит и недели, чтобы мир не обсудил очередные выходки Канье Уэста, который сейчас переживает бракоразводный процесс со светской львицей Ким Кардашьян.

В своих интервью Канье заявляет, что до сих пор любит Ким и надеется, что им удастся пережить кризис в отношениях. Но у самой светской львицы совершенно другие планы.

Канье Уэст и Ким Кардашьян / instagram.com/kimkardashian
Кардашьян всеми силами старается стереть из памяти совместную жизнь с рэпером. Более того, звезда уже закрутила новый роман. Покорить ее сердце удалось юмористу Питу Дэвидсону.

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Уэст не может смириться с таким поворотом событий. Рэпер не может забыть свою возлюбленную и даже начал угрожать Дэвидсону. Он заявляет, что мужчина еще пожалеет, что начал встречаться с Ким.

Пит, если ты прикоснешься к тому месту, после которого нельзя будет вернуть все, – ты пожалеешь об этом. Подумай несколько раз, прежде чем совершать ошибку. Я всегда был общительным, но ты можешь все испортить, - цитирует слова Канье портал Star News.

Рэпер Канье Уэст / instagram.com/kanyethegoatwest
Напомним, 

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