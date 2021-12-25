46-летняя Ева Лонгория восхитила публику стройной фигурой и стальным прессом в купальнике

Актриса Ева Лонгория не перестает удивлять своих поклонников.

В свои 46 лет Ева Лонгория может дать фору еще многим юным красавицам. Это звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» регулярно доказывает с помощью публикаций на своей странице в Инстаграм.

Глядя на свежие фото Евы, кажется, что с годами она даже становится только моложе. Хотя поддерживать себя в прекрасной форме актрисе нелегко. Она применяет современные косметологические процедуры, не забывает о спорте и здоровом питании.

На днях Лонгория продемонстрировала публике то, как ей удалось усовершенствовать свою форму после рождения сына. В личном блоге звезда похвасталась результатом своих стараний, опубликовав фото в купальнике.

Актриса Ева Лонгория

В кадре Ева позирует в бикини, опустив ножки в бассейн. Стоит отметить, что артистка невероятно похудела. Также через ткань можно оценить ее стальной пресс.

Так выглядит Рождество в Лос-Анджелесе, - подписала фотографию актриса.

Подписчики Лонгории были восхищены ее формами. В комментариях под фото они забросали звезду комплиментами: «Какая хорошенькая», «С годами ты только молодеешь», «Круто выглядишь», «Вау, мамаситаа».

Напомним,