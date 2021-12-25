46-летняя Ева Лонгория восхитила публику стройной фигурой и стальным прессом в купальнике
Актриса Ева Лонгория не перестает удивлять своих поклонников.
Глядя на свежие фото Евы, кажется, что с годами она даже становится только моложе. Хотя поддерживать себя в прекрасной форме актрисе нелегко. Она применяет современные косметологические процедуры, не забывает о спорте и здоровом питании.
На днях Лонгория продемонстрировала публике то, как ей удалось усовершенствовать свою форму после рождения сына. В личном блоге звезда похвасталась результатом своих стараний, опубликовав фото в купальнике.
Так выглядит Рождество в Лос-Анджелесе, - подписала фотографию актриса.
Подписчики Лонгории были восхищены ее формами. В комментариях под фото они забросали звезду комплиментами: «Какая хорошенькая», «С годами ты только молодеешь», «Круто выглядишь», «Вау, мамаситаа».
Напомним,