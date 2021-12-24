ДВРЗ. Операция "Новый год": первые фото со съемок фильма

Эксклюзив 24 декабря 2021 01:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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ДВРЗ. Операция
ДВРЗ. Операция "Новый год": первые фото со съемок фильма
пресс-служба канала ICTV

ICTV показал первые фото со съемок своего новогоднего фильма об участковых из отдаленного столичного района.

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«ДВРЗ «Операция «Новый год» – так будет называться первый новогодний фильм телеканала ICTV. Это будет взрывная комедия с героями популярного детективного сериала «Участковый ДВРЗ». Главные роли, как и в детективе, будут исполнять актеры Вячеслав Довженко и Виталий Иванченко. В новогодней истории их герои, участковые Сергей Бондарь и Петр Дзюба, снова будут работать вместе, однако в этот раз покинут свой привычный округ и приступят к распутыванию масштабной аферы в столичном торговом центре. Героям придется не только спасти ТРЦ Грача (Роман Мацюта) от банды налетчиков, но и помочь вернуть магию Нового года.

100-минутный фильм снимали в Киеве, однако не в удаленном столичном районе ДВРЗ, который по сюжету патрулируют участковые. В новогодней истории герои будут искать угонщиков сейфа в большом ТРЦ, принадлежащему бандиту Грачу (Роман Мацюта). Локацией для фильма стал столичный торгово-развлекательный центр.

В новогоднем фильме мы уже не привязываемся к району. От ДВРЗ у нас остались герои и кусочек локации начальной, а потом все происходит в неком сказочном Киеве в новогоднее время, – говорит режиссер Тарас Дударь.

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Чтобы воссоздать праздничную атмосферу, художники-постановщики украшали почти каждый кадр для съемок. Начали снимать фильм в ноябре, когда в столице еще не было новогодней инсталляции повсюду.

Для нас самой большой задачей было сделать каждый кадр новогодним. Для этого понадобилось много ресурсов, денег и времени, что все подготовить. Но нам посчастливилось снимать в торговом центре – там уже была елка, много подсветки и еще и аттракционы. Мы были первой группой, которая снимала в этом прекрасном месте, и оно, кстати, является главной локацией всего фильма, – добавляет Тарас.

Также в фильме роли исполняли Тарас Цымбалюк, Роман Мацюта, Полина Василина, Игорь Портянко, Маргарита Бахтина, Владимир Гладкий, Зоряна Марченко, Олеся Гаевая и другие.

Премьера фильма состоится 30 декабря в 19:25 на ICTV. 

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