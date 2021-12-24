ДВРЗ. Операция "Новый год": первые фото со съемок фильма
ICTV показал первые фото со съемок своего новогоднего фильма об участковых из отдаленного столичного района.
100-минутный фильм снимали в Киеве, однако не в удаленном столичном районе ДВРЗ, который по сюжету патрулируют участковые. В новогодней истории герои будут искать угонщиков сейфа в большом ТРЦ, принадлежащему бандиту Грачу (Роман Мацюта). Локацией для фильма стал столичный торгово-развлекательный центр.
В новогоднем фильме мы уже не привязываемся к району. От ДВРЗ у нас остались герои и кусочек локации начальной, а потом все происходит в неком сказочном Киеве в новогоднее время, – говорит режиссер Тарас Дударь.
Для нас самой большой задачей было сделать каждый кадр новогодним. Для этого понадобилось много ресурсов, денег и времени, что все подготовить. Но нам посчастливилось снимать в торговом центре – там уже была елка, много подсветки и еще и аттракционы. Мы были первой группой, которая снимала в этом прекрасном месте, и оно, кстати, является главной локацией всего фильма, – добавляет Тарас.
Также в фильме роли исполняли Тарас Цымбалюк, Роман Мацюта, Полина Василина, Игорь Портянко, Маргарита Бахтина, Владимир Гладкий, Зоряна Марченко, Олеся Гаевая и другие.
Премьера фильма состоится 30 декабря в 19:25 на ICTV.