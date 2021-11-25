ДВРЗ. Операция "Новый год": ICTV снимает 100-минутный фильм к Новому году
В Киеве начались съемки новогоднего фильма по мотивам сериала «Участковый с ДВРЗ».
Герои сериала «Участковый с ДВРЗ» давно стали для телезрителей любимыми и родными. Поэтому мы решили сделать нашим зрителям подарок к Новому году в виде комедийной истории про приключения Серёни и Петюни, – говорит креативный продюсер Ярослава Евтушенко.
В фильме будет много классных актеров, праздничных атмосферных локаций и даже чуточку волшебства. Как говорится, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому, мы надеемся, что наши участковые никому не дадут заскучать в новогодний вечер, – добавляет Ярослава.
В привычных ролях предстанут любимые актеры сериала «Участковый с ДВРЗ» – Вячеслав Довженко, Виталий Иванченко, Роман Мацюта, Полина Василина, Игорь Портянко, Владимир Гладкий.
Особенным подарком станет появление таких звезд: Тарас Цимбалюк, Зоряна Марченко, Олеся Гаевая, Владимир Заднепровский и другие.
Режиссер фильма Тарас Дударь. Продюсеры – Алла Липовецкая и Марина Квасовая. Продюсеры ICTV – Ярослава Евтушенко, Анастасия Штейнгауз и Ирина Храновская.