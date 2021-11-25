ДВРЗ. Операция "Новый год": ICTV снимает 100-минутный фильм к Новому году

25 ноября 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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ДВРЗ. Операция
ДВРЗ. Операция "Новый год"
пресс-служба канала ICTV

В Киеве начались съемки новогоднего фильма по мотивам сериала «Участковый с ДВРЗ».

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Телеканал ICTV готовит не просто дополнительную серию любимого сериала «Участковый с ДВРЗ», а 100-минутный фильм «ДВРЗ. Операция «Новый год».

Герои сериала «Участковый с ДВРЗ» давно стали для телезрителей любимыми и родными. Поэтому мы решили сделать нашим зрителям подарок к Новому году в виде комедийной истории про приключения Серёни и Петюни, – говорит креативный продюсер Ярослава Евтушенко.

ДВРЗ. Операция "Новый год" / пресс-служба канала ICTV

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В новогоднем «ДВРЗ» мы увидим приключения участковых Бондаря и Дзюбы в канун Нового года. Фильм окунет зрителей в знакомую атмосферу праздничной суматохи: подготовка к новогодней ночи, покупка подарков в последний момент, суета на работе и дома.

В фильме будет много классных актеров, праздничных атмосферных локаций и даже чуточку волшебства. Как говорится, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому, мы надеемся, что наши участковые никому не дадут заскучать в новогодний вечер, – добавляет Ярослава.

ДВРЗ. Операция "Новый год" / пресс-служба канала ICTV

В привычных ролях предстанут любимые актеры сериала «Участковый с ДВРЗ» – Вячеслав Довженко, Виталий Иванченко, Роман Мацюта, Полина Василина, Игорь Портянко, Владимир Гладкий.

Особенным подарком станет появление таких звезд: Тарас Цимбалюк, Зоряна Марченко, Олеся Гаевая, Владимир Заднепровский и другие.

Режиссер фильма Тарас Дударь. Продюсеры – Алла Липовецкая и Марина Квасовая. Продюсеры ICTV – Ярослава Евтушенко, Анастасия Штейнгауз и Ирина Храновская.

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