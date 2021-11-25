Новорічна МАСКА на каналі Україна: Настя Каменских восхитила невероятным мини-платьем с роскошным декором

25 ноября 2021 13:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Новорічна МАСКА на каналі Україна: Настя Каменских восхитила невероятным мини-платьем с роскошным декором
Певица Настя Каменских
пресс-служба канала Украина

Звездный детектив шоу «МАСКА», суперстар NK | Настя Каменских, уже готовится к самому ожидаемому празднику года.

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Для грандиозного шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна» Настя Каменских выбрала невероятное мини-платье с роскошным декором.

В новогоднем образе Насти сделан акцент на неординарный контраст оттенков и фактур. Это касается и выбора прически певицы, ведь она одновременно стала блондинкой и брюнеткой, и выбора платья, в котором объединили различные металлы – золото и серебро.

Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина
Вдохновляясь праздничным мотивом Нового года, звездный детектив гипершоу «МАСКА» продемонстрировала платье в стиле NK с провокационным дизайном и блестящими цепочками, которые в свою очередь дарят движениям большей динамики и магнетизируют взгляды зрителей. Завершают образ оригинальная обувь на прозрачных каблуках, серьги-каффы, кольца и цепочка на шее.

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Для «Новорічної Маски на каналі «Україна» Каменских готовит сразу два сюрприза, о которых она сама расскажет немного позже.

Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина
Смотрите самую загадочную премьеру «Новорічна Маска» 31 декабря в 20:00 на канале «Украина»!

Напомним, 

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