Ирина Горовая рассказала о новых отношениях: В идеальном состоянии, о котором можно только мечтать

Экс-жена рэпера Потапа впервые заговорила о своем новом романе. До этого бизнесвумен не комментировала свои отношения.

Украинский продюсер Ирина Горовая стала гостьей YouTube-программы Маши Ефросининой. В интервью экс-супруга Потапа призналась, что сейчас она, как никогда, счастлива в новых отношениях и впервые начала думать о себе, научилась посвящать себе время.

Это не говорит, что я ушла в отшельники, но у меня первый раз в жизни такое состояние. Когда работаешь с артистом, ты всегда думаешь о нем, о проектах, а тут появился маленький кусочек, когда ты думаешь только о себе, – отметила Ирина.

Продюсер Ирина Горовая / instagram.com/gorovaya_irina

В очередной раз продюсер рассказала, что с Потапом после развода сохранила теплые отношения. В бизнесе каждый из них остался на своем месте, а имущество делить экс-супругам не пришлось, так как оно было поделено до этого.

А вот кем является новый избранник Ирины Горовой – не известно. Бизнесвумен отметила, что эти отношения можно назвать "зрелыми".

В таких отношениях, которые в том идеальном состоянии, о котором можно только мечтать. Это когда за год ты ни разу не занервничала. Вот вообще! Форму не будем излагать, но это прямо та форма, которая, мне кажется, не может быть в 20 лет, не может быть в 30. Это какие-то зрелые отношения, когда ты не нервничаешь. Не знаю, может, это у меня такой опыт был, что я все время нервничала, – говорит соосновательница продюсерского центра MOZGI Entertainment.

Надя Дорофеева, Ирина Горовая с Потапом и сыном Андреем, Позитив / instagram.com/gorovaya_irina

Также Ирина намекнула, что ее новый бойфренд не молоденький паренек, а скорее всего с ней примерно одного возраста или старше.

Мне неинтересно с молодыми, – отметила Горовая. – Не могу сказать, что я не могу на них смотреть: "О Боже!", но я так много дружу с мужчинами, у меня есть четкая дистанция. Я себя не расплескиваю много на уровне энергии.

Является ли новым возлюбленным Ирины Горовой бизнесмен и адвокат, совладелец юридической компании Евгений Артюхов, с которым продюсер обнималась и целовалась на свадьбе у Насти Каменских и Потапа, – не известно. Имени своего любимого мужчины она не назвала.

Напомним,