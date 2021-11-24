Актер сериала "Детский телохранитель" Евгений Олейник признался, почему до сих пор холост

6 декабря в 17:00 на телеканале «Украина» стартует показ украиноязычного 40-серийного детектива с элементами комедии «Детский телохранитель» с Евгением Олейником в главной роли.

В программе «Зірковий шлях» Евгений Олейник рассказал, почему не спешит жениться. По словам актера, служебные романы для него табу, так что к выбору будущей супруги он относится ответственно.

Для меня брак – это очень серьезно. Это моя позиция. Я не готов экспериментировать. Я не хочу ситуаций, когда вдруг сообразил, что это не то. Я хочу, чтобы это был выбор, мой выбор, моя женщина. А это сложно, – говорит актер.

Сериал "Детский телохранитель" актер Евгений Олейник / instagram.com/actoroleiinyk

После роли в сериале Оксаны Байрак за Евгением закрепилось амплуа своеобразного секс-символа. Поклонницы «засыпали» актера откровенными признаниями в Инстаграм.

Мне пишут какие-то нереальные жизненные истории. Если бы я читал это где-то на бумаге, я бы подумал, что это сценарий, – рассказал Олейник.

Как сообщалось ранее, по сюжету сериала «Детский телохранитель», бывший спецназовец Тарас устраивается в элитное агентство, которое предоставляет услуги по охране детей состоятельных родителей. На боевых заданиях для Тараса было все очень просто, но в мирной жизни найти общий язык с детьми – настоящее испытание на стойкость. Тарасу необходимо не просто устранить угрозу жизни ребенка, но и вместе с его родителями решить более глубокие проблемы, которые привели к опасной ситуации.

Напомним,