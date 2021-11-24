Солнечный ливень: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы

24 ноября 2021 15:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Солнечный ливень: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы
Солнечный ливень: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы

В Киеве идут съемки сериала «Солнечный ливень». Над новой четырехсерийной картиной работает канал «Украина».

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Главная героиня истории «Солнечный ливень» на канале «Украина» – архитектор Марта Истомина – переживает непростые времена. Она узнает о предательстве мужа, вынуждена оставить любимую работу в архитектурном бюро. Да и в отношениях со взрослым сыном Кириллом неожиданно появляются проблемы. 

Найдет ли Марта выход из кризиса, удастся ли ей перезагрузить свою жизнь? 

Солнечный ливень: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы / пресс-служба канала Украина
О новом сериале рассказывает режиссер-постановщик Александр Тименко. 

В нашем фильме влюбляться будут все – и юные, и взрослые герои. Но у каждого из них будет свой путь: одни обретут настоящие чувства, а кое-кто останется у разбитого корыта… Эта история светлая и обнадеживающая, и шанс влюбиться появится практически у каждого персонажа, - говорит Александр.

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В главных ролях снимаются Светлана Столярова, Прохор Дубравин, Сергей Коршиков, Светлана Зельбет, Диана Розовлян, Анастасия Шульга, Олег Коркушко, Максим Девизоров и др. 

Солнечный ливень: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы / пресс-служба канала Украина
Напомним, 

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