В Киеве идут съемки сериала «Солнечный ливень». Над новой четырехсерийной картиной работает канал «Украина».

Главная героиня истории «Солнечный ливень» на канале «Украина» – архитектор Марта Истомина – переживает непростые времена. Она узнает о предательстве мужа, вынуждена оставить любимую работу в архитектурном бюро. Да и в отношениях со взрослым сыном Кириллом неожиданно появляются проблемы.

Найдет ли Марта выход из кризиса, удастся ли ей перезагрузить свою жизнь?

Солнечный ливень: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы / пресс-служба канала Украина

О новом сериале рассказывает режиссер-постановщик Александр Тименко.

В нашем фильме влюбляться будут все – и юные, и взрослые герои. Но у каждого из них будет свой путь: одни обретут настоящие чувства, а кое-кто останется у разбитого корыта… Эта история светлая и обнадеживающая, и шанс влюбиться появится практически у каждого персонажа, - говорит Александр.

В главных ролях снимаются Светлана Столярова, Прохор Дубравин, Сергей Коршиков, Светлана Зельбет, Диана Розовлян, Анастасия Шульга, Олег Коркушко, Максим Девизоров и др.

Солнечный ливень: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы / пресс-служба канала Украина

Напомним,