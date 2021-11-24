Новорічна МАСКА на каналі Україна: Тина Кароль будет скрываться в одном из образов

24 ноября 2021 00:32 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Новорічна МАСКА на каналі Україна: Тина Кароль будет скрываться в одном из образов
Певица Тина Кароль
instagram.com/tina_karol

К новогодне-рождественским праздникам канал Украина готовит для своих зрителей множество сюрпризов. Один из них – грандиозное праздничное шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна», которое выйдет в эфире 31 декабря.

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На сцене зажгут любимые персонажи двух сезонов шоу МАСКА, а также восемь совершенно новых зимних героев – в одном из них скроется поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль.

Самая загадочная и звездная праздничная премьера «Новорічна Маска на каналі «Україна» будет наполнена яркими перевоплощениями. В шоу примут участие суперзвезды, появления которых зрители с нетерпением ждали целый год. Угадать, кто спрятался под маской – задача непростая, ведь знаменитости специально меняют свой голос, чтобы остаться инкогнито. Но канал «Украина» решил дать зрителям невероятную подсказку – в одном из праздничных образов замаскируется любимица миллионов, певица Тина Кароль. Смогут ли поклонники шоу угадать – в какой именно. Эту тайну будем разгадывать всей страной в последние часы 2021 года.

Новорічна МАСКА на каналі Україна: Тина Кароль / пресс-служба канала Украина

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К слову, имя Тины Кароль звучит в масштабном шоу канала «Украина» чуть ли не в каждом эфире. В первом сезоне зрители считали, что певица могла замаскироваться в образе соблазнительной Розы, а теперь поклонники Тины подозревают, что она может скрываться в самой оригинальной маске сезона – эпатажном Скандале, ведь недавно поп-дива выпустила одноименный сингл. Так ли это – смотрите следующие выпуски гипершоу «МАСКА».

Как сообщалось ранее, особенные подарки для «Новорічної Маски на каналі «Україна» приготовили и звездные детективы проекта NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO. Новым ярким перевоплощением удивит ведущий шоу Владимир Остапчук. Режиссеры-постановщики Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман создали 30 потрясающих номеров, наполненных юмором и праздничным настроением. В шоу прозвучат лучшие новогодние песни всех времен, а также любимые хиты украинцев.

Помогать отгадывать знаменитостей под масками будут звездные гости шоу, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee, певцы Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Иво Бобул, актеры Дарья Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы «СКАЙ» Олег Собчук, участники группы «ТНМК» Фагот и Фоззи, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковский, шоумен JULIK, а также ведущие канала – Лилия Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Алена Винницкая, Григорий Герман, Виталий Школьный, Максим Сикора, Юлия Галушка, ХАС.

Смотрите самую загадочную премьеру «Новорічна Маска» 31 декабря на канале «Украина»!

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