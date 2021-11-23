МАСКА 2 сезон: Владимира Остапчука попробуют распилить пополам

23 ноября 2021 12:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: Владимира Остапчука попробуют распилить пополам
Ведущий Владимир Остапчук
пресс-служба канала Украина

Шестой эфир самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» поразит новыми удивительными постановками и невероятными проделками.

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Так, ведущий проекта «МАСКА» на канале «Украина» Владимир Остапчук удивит новым ярким перевоплощением и продемонстрирует фокус, который заставит щекотать нервы зрителей и звездных детективов.

Среди миллионов поклонников гипершоу «МАСКА» есть много детей, которые с нетерпением ждут новых выпусков проекта. Так что на этот раз создатели шоу приготовили для них сразу несколько сюрпризов. 

Один из них – забавное перевоплощение ведущего в любимца детворы, длинноносого мальчика Буратино, который к тому же появится на сцене не один, а в компании других сказочных героев.

В эту субботу мы начнем эфир по-особому. Я попробую выполнить один из самых опасных трюков за все выпуски «МАСКИ» – деревянного мальчика будут «распиливать» прямо на сцене. Олег Винник даже подходил, искал на мне сучья. Скажу честно – на репетиции я ужасно испугался, ведь чтобы выполнить этот фокус, нужно много практиковаться. Я, конечно, не Дэвид Копперфильд, поэтому с первого раза немного не получилось. Но нос на месте, все остальное тоже. Все секреты раскрывать не буду – включайте канал «Украина» и увидите сами, – интригует ведущий грандиозного шоу «МАСКА» Владимир Остапчук.

Ведущий Владимир Остапчук / пресс-служба канала Украина
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А еще в новом выпуске проекта зрители познакомятся с новой необычной героиней. Какой именно – узнаем чуть позже, но звездные детективы не скрывают восторга от ее таланта.

Это просто бомба! – отмечает DZIDZIO в эфире масштабного шоу.

Ведущий Владимир Остапчук / пресс-служба канала Украина
Удастся ли им рассекретить VIP-гостью? И с кого из участников снимут маску в шестом эфире?

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 27 ноября, в 21:00 на канале «Украина»!

Напомним, 

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