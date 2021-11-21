Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер рассталась со звездой фильма "Будка поцелуев"

Конец недели заканчивается с не очень приятной новости, которая касается дочери Синди Кроуфорд.

В феврале этого года дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер просто светилась от счастья. И на то были очень приятные причины. Тогда юная модель подтвердила свой роман со звездой фильма «Будка поцелуев» Джейкобом Элорди.

С того момента звездная пара начала жить вместе в родительском доме Джейкоба в Малибу, а их блоги пестрили совместными романтическими фотографиями.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер / instagram.com/kaiagerber

3 сентября Кайя отпраздновала свое 20-летие. С этого события влюбленные также разместили в своих блогах очень теплые снимки. Казалось, что в их отношениях все замечательно.

Но все оказалось наоборот. Ряд авторитетных мировых ресурсов, ссылаясь на свои проверенные источники, сообщили, что «самая красивая пара Голливуда» больше не вместе.

Подтверждением этой информации может послужить тот факт, что на днях с блога Гербер в Инстаграм начали пропадать фотографии Джейкоба. Однако пара пока осталась друг у друга в подписках.

Они разошлись мирно, и каждый из них пошел своей дорогой, – говорит инсайдер издания Just Jared.

Кайя Гербер и Джейкоб Элорди / instagram.com/kaiagerber

Что послужило причиной разрыва отношений – пока остается секретом.

Напомним,