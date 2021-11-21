Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер рассталась со звездой фильма "Будка поцелуев"

21 ноября 2021 14:10 Туренко Андрей
Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер рассталась со звездой фильма
Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер
instagram.com/kaiagerber

Конец недели заканчивается с не очень приятной новости, которая касается дочери Синди Кроуфорд.

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В феврале этого года дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер просто светилась от счастья. И на то были очень приятные причины. Тогда юная модель подтвердила свой роман со звездой фильма «Будка поцелуев» Джейкобом Элорди.

С того момента звездная пара начала жить вместе в родительском доме Джейкоба в Малибу, а их блоги пестрили совместными романтическими фотографиями. 

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер / instagram.com/kaiagerber
3 сентября Кайя отпраздновала свое 20-летие. С этого события влюбленные также разместили в своих блогах очень теплые снимки. Казалось, что в их отношениях все замечательно.

Но все оказалось наоборот. Ряд авторитетных мировых ресурсов, ссылаясь на свои проверенные источники, сообщили, что «самая красивая пара Голливуда» больше не вместе.

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Подтверждением этой информации может послужить тот факт, что на днях с блога Гербер в Инстаграм начали пропадать фотографии Джейкоба. Однако пара пока осталась друг у друга в подписках. 

Они разошлись мирно, и каждый из них пошел своей дорогой, – говорит инсайдер издания Just Jared.

Кайя Гербер и Джейкоб Элорди / instagram.com/kaiagerber
Что послужило причиной разрыва отношений – пока остается секретом.

Напомним, 

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