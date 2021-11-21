Звезда "Квартал 95" Анна Саливанчук устроила скандал на борту самолета

21 ноября 2021 01:25 Туренко Андрей
Звезда
Актриса Анна Саливанчук
instagram.com/salivanchuk.anna

Отдых Анны Саливанчук за границей завершился не очень приятным происшествием.

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Воспользовавшись паузой в съемках в проектах Студии «Квартал 95», Анна Саливанчук решила не терять возможности провести с семьей несколько дней за границей.

В качестве курорта для отдыха Анна выбрала один из самых популярных направлений среди украинцев - солнечный и теплый Египет. Оттуда звезда ежедневно делилась своими эмоциями от отдыха, а также яркими снимками.

Отпуск в Хургаде прошел довольно хорошо, но на пути в Украину Саливанчук с младшим сыном Никитой ждал не очень приятный инцидент. Случился он в небе - прямо на борту самолета.

Актриса Анна Саливанчук / instagram.com/salivanchuk.anna
У годовалого ребенка возникли проблемы с пищеварением. Мальчик кричал. Вместе с малышом актриса была у аварийного выхода, где он успокаивался. А вот бортпроводник настаивал на том, чтобы мама с малышом сели на свое место.

Никита начал плакать и мешал всему самолету. Я пошла с ним играть, чтобы его развеселить. Он остановился у аварийного выхода и начал там ползать туда-сюда, - рассказывает в своем Инстаграм звезда. - Я спросила у людей, не мешает ли мой сын. Они ответили, что нет. Никита начал разбрасывать пакетики. Бортпроводник подошел ко мне и сказал, чтобы сын не разбрасывал пакетики. Я говорю: «Вы видите, что моему сыну год и два месяца. Неужели вы хотите, чтобы он кричал? Пусть он поиграется, а я потом уберу!

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Ответ Анны не удовлетворил бортпроводника. Он еще раз настоятельно попросил ее вместе с ребенком занять свое место. В конечном итоге, актриса обозвала сотрудника авиакомпании неприличным словом, из-за чего тот вызвал полицию.

Я прилетела, меня ждала полиция. Мы вместе посмеялись над этой историей, - подытожила историю звезда.

Актриса Анна Саливанчук / instagram.com/salivanchuk.anna
Напомним, 

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