Звезда "Квартал 95" Анна Саливанчук устроила скандал на борту самолета
Отдых Анны Саливанчук за границей завершился не очень приятным происшествием.
В качестве курорта для отдыха Анна выбрала один из самых популярных направлений среди украинцев - солнечный и теплый Египет. Оттуда звезда ежедневно делилась своими эмоциями от отдыха, а также яркими снимками.
Отпуск в Хургаде прошел довольно хорошо, но на пути в Украину Саливанчук с младшим сыном Никитой ждал не очень приятный инцидент. Случился он в небе - прямо на борту самолета.
Никита начал плакать и мешал всему самолету. Я пошла с ним играть, чтобы его развеселить. Он остановился у аварийного выхода и начал там ползать туда-сюда, - рассказывает в своем Инстаграм звезда. - Я спросила у людей, не мешает ли мой сын. Они ответили, что нет. Никита начал разбрасывать пакетики. Бортпроводник подошел ко мне и сказал, чтобы сын не разбрасывал пакетики. Я говорю: «Вы видите, что моему сыну год и два месяца. Неужели вы хотите, чтобы он кричал? Пусть он поиграется, а я потом уберу!
Я прилетела, меня ждала полиция. Мы вместе посмеялись над этой историей, - подытожила историю звезда.