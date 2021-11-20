Звезда "Человека-паука" Том Холланд закрутил роман с известной актрисой

20 ноября 2021 13:50 Туренко Андрей
Звезда
Актер Том Холланд
instagram.com/tomholland2013

В Голливуде официально образовалась новая звездная пара.

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Личная жизнь исполнителя главного героя экранизации комиксов Marvel о Человеке-пауке Тома Холланда постоянно интересует журналистов и активно обсуждается в социальных сетях.

Минувшим летом в Сети начали ходить слухи о новом увлечении актера. Тому начали приписывать отношения с актрисой и певицей Зендеей. Тогда видео и фото поцелуя пары облетели все таблоиды мира. 

Практически полгода 25-летний актер не спешил комментировать перемены в личной жизни. Но в интервью журналу «GQ» мужчина все-таки решился пролить свет на эту историю.

Том Холланд и Зендея / instagram.com/tomholland2013
Холланд не стал юлить и все-таки подтвердил роман с Зендеей. Актер заявил, что когда их с Зендеей застали за поцелуем, они еще не были готовы афишировать свои отношения.

Я всегда думал, что личная жизнь должна держаться в секрете, я и так много чем делюсь с миром. Тогда мы почувствовали, что наше личное стало достоянием общественности, - признается Том.

Актриса Зендея / instagram.com/tomholland2013
 
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Зендая тоже не осталась в стороне и дала свой комментарий. 

Это было довольно странно, странно, запутанно и агрессивно. Я думаю, что любить кого-то это святое и особенное, и мы бы хотели наслаждаться этим только вдвоем, - говорит звезда.

Напомним, 

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