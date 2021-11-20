Владимиру Остапчуку во время командировки в Харькове экстренно понадобилась помощь врачей

Ведущий Владимир Остапчук заставил поклонников поволноваться за его самочувствие.

В преддверии нового выпуска проекта «Маска» (канал «Украина») его ведущий Владимир Остапчук столкнулся с проблемой со здоровьем. Случилось это во время его командировки в Харьков.

В своем Инстаграм Владимир сначала опубликовал пост, в котором сообщил, что у него случилось расстройство желудка. При этом, несмотря на плохое самочувствие, ведущий даже сумел выступить на вечернем шоу.

Ведущий Владимир Остапчук на съемках

После съемок Остапчук выпил лекарство и надеялся, что ему станет лучше. Но лучше ведущему не становилось. Когда терпеть недомогание уже было не под силу, он все-таки вызвал скорую.

Бригада скорой помощи примчалась в гостиницу к Владимиру. Артисту поставили капельницу. К счастью, после нее он сумел стать на ноги. Но вот чем именно отравился звезда «Маски» – неизвестно.

Ведущий Владимир Остапчук

Уже на утро следующего дня Владимир отправился в Киев, чтобы оттуда вместе с женой успеть на самолет в Ужгород. В своем блоге он поблагодарил фолловеров за поддержку, а любимую за то, что также помогла ему справиться с недугом.

Ведущий Владимир Остапчук с женой

Напомним,