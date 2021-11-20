Хайди Клум устроила фотосессию топлес во время отдыха в Греции – фото

20 ноября 2021 13:30 Туренко Андрей
Хайди Клум устроила фотосессию топлес во время отдыха в Греции – фото
Супермодель Хайди Клум
instagram.com/heidiklum

Супермодель Хайди Клум продолжает будоражить социальные сети откровенным контентом.

Читайте такжеКатя Осадчая засветила лицо 3-месячного сына в нежной фотосессии
Супермодель Хайди Клум одна из тех знаменитостей, которые не стесняются демонстрировать свое оголенное тело. И это не удивительно, ведь в свои 48 лет она выглядит превосходно.

Не так давно Хайди провела несколько дней на отдыхе на солнечном побережье греческого острова Миконос. Само собой не обошлось без ярких фотосессий на фоне красочных пейзажей.

Но даже здесь Клум не изменила себе. Встретить закат в один из вечеров звезда решила практически обнаженной. В кадре она предстала топлес, лишь слегка прикрыв грудь руками.

Закат на Миконосе. Это так красиво, - подписала снимок Хайди Клум.

Супермодель Хайди Клум / instagram.com/heidiklum
Читайте такжеХолостячка-2: кто покинул проект в 10 выпуске от 19.11.2021
На этом откровенный контент в Инстаграм Хайди не закончился. Спустя пару дней звезда опубликовала в своем блоге фото, на котором она вновь предстала без бюстгальтера. Но в этот раз супермодель позировала спиной к камере.

Супермодель Хайди Клум / instagram.com/heidiklum
Напомним,  

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд отдых звезд Хайди Клум социальные сети откровенные фото голые звезды новости

Материалы по теме

Звезда "Человека-паука" Том Холланд закрутил роман с известной актрисой
Новости

Звезда "Человека-паука" Том Холланд закрутил роман с известной актрисой
София Ротару подверглась критике со стороны Сергея Соседова
Новости

София Ротару подверглась критике со стороны Сергея Соседова
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию
Сериалы

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 7 серию
Сериалы

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 7 серию

Популярное на сайте

Названа группа крови с самым сильным иммунитетом: природа наделила вас суперсилой

Названа группа крови с самым сильным иммунитетом: природа наделила вас суперсилой
Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови

Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови
Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)
Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться

Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться

Популярное видео

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK