Хайди Клум устроила фотосессию топлес во время отдыха в Греции – фото
Супермодель Хайди Клум продолжает будоражить социальные сети откровенным контентом.
Не так давно Хайди провела несколько дней на отдыхе на солнечном побережье греческого острова Миконос. Само собой не обошлось без ярких фотосессий на фоне красочных пейзажей.
Но даже здесь Клум не изменила себе. Встретить закат в один из вечеров звезда решила практически обнаженной. В кадре она предстала топлес, лишь слегка прикрыв грудь руками.
Закат на Миконосе. Это так красиво, - подписала снимок Хайди Клум.