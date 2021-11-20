Хайди Клум устроила фотосессию топлес во время отдыха в Греции – фото

Супермодель Хайди Клум продолжает будоражить социальные сети откровенным контентом.

Супермодель Хайди Клум одна из тех знаменитостей, которые не стесняются демонстрировать свое оголенное тело. И это не удивительно, ведь в свои 48 лет она выглядит превосходно.

Не так давно Хайди провела несколько дней на отдыхе на солнечном побережье греческого острова Миконос. Само собой не обошлось без ярких фотосессий на фоне красочных пейзажей.

Но даже здесь Клум не изменила себе. Встретить закат в один из вечеров звезда решила практически обнаженной. В кадре она предстала топлес, лишь слегка прикрыв грудь руками.

Закат на Миконосе. Это так красиво, - подписала снимок Хайди Клум.

Супермодель Хайди Клум / instagram.com/heidiklum

На этом откровенный контент в Инстаграм Хайди не закончился. Спустя пару дней звезда опубликовала в своем блоге фото, на котором она вновь предстала без бюстгальтера. Но в этот раз супермодель позировала спиной к камере.

Супермодель Хайди Клум / instagram.com/heidiklum

Напомним,