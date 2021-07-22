Однажды под Полтавой-13: Анна Саливанчук после рождения второго сына вернулась в ситком

22 июля 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Однажды под Полтавой-13: Анна Саливанчук после рождения второго сына вернулась в ситком
Однажды под Полтавой 13 сезон
пресс-служба

Актриса Анна Саливанчук, знакомая зрителям по роли Веруни во всенародном ситкоме, появится в 13 сезоне сериала.

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16 августа на телеканале ТЕТ стартует показ новых эпизодов «Однажды под Полтавой». Стало известно, что в 13 сезоне мы снова увидим Анну Саливанчук, которая из-за рождения второго сына не могла сниматься в предыдущих сериях.

По словам актрисы, съемки проходили весело и драйвово, а на фанатов «Однажды под Полтавой» ожидает сразу несколько локаций и героиня Анны Саливанчук в неожиданном образе. Веруня предстанет перед зрителями уже без традиционных платьев в горошек и перестанет работать продавщицей.

Конечно, мои сыновья не давали скучать по работе. Сейчас я вернулась в съемочный процесс, но пока у меня не так много сцен. Я считаю, что дети счастливы тогда, когда счастлива их мама, а работа на площадке заряжает меня невероятным адреналином. Признаюсь, без курьезов и сложностей в этот раз тоже не обошлось. Мы начинали снимать в мае, когда было еще довольно прохладно, а мы с коллегами по площадке были одеты в легкие, тонкие наряды и прятались под огромным количеством пледов, что со стороны выглядело довольно забавно. А еще я выполняла каскадёрский трюк, где должна была падать на стол. Это было невероятно сложно, особенно после моей операции по удалению грыжи, но, как всегда, в новых сезонах будет очень смешно. Кроме того, возвращение Верунчика будет не таким, как вы ожидали. Теперь она – серьезная городская леди, у которой есть начальник, и она наведывается в родное село, чтобы ошеломить участкового Сашу, – поделилась Анна Саливанчук.

Актриса также рассказала, что кайфует от сочетания актерства с материнством и во время работы отдыхает от повседневных семейных обязанностей.

Чтобы увидеть Анну в новом образе и посмеяться над любимыми героями включайте телеканал ТЕТ 16 августа в 21:00 и наслаждайтесь новыми эпизодами ситкома «Однажды под Полтавой»!

Напомним,

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