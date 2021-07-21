Соломия Витвицкая показала, как на самом деле выглядит после ДТП – фото

Ночью 15 июля Соломия Витвицкая попала в ДТП.

На Набережно-Рыбальской улице в Киеве микроавтобус, в котором ехала ведущая Соломия Витвицкая , влетел под огромный самосвал.

Виновником ДТП стал скутерист, который создал аварийную ситуацию. За рулем микроавтобуса находилась подруга Витвицкой. Она получила перелом ноги.

Соломия также получила травмы – она ударилась головой о сиденье. После аварии ведущая выходила на связь, но скрывала последствия удара под очками и макияжем.

Ведущая Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska

Вчера Витвицкая все-таки решилась показать, как на самом деле выглядит после ДТП. Под очками ведущая прятала огромные синяки под глазами.

Я стукнулась лбом, у меня виден кровоподтек. Меня предупреждали, что потом все опустится чуть ниже, под глаза. Я не верила, но все-таки проверила. Отеки сошли, а синяки остались, – поделилась Соломия Витвицкая.

Реабилитацию после ДТП ведущая проходила на Закарпатском курорте. Сейчас она вернулась в Киев, чтобы вести прямые эфиры на канале 1+1.

Напомним,