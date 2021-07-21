Соломия Витвицкая показала, как на самом деле выглядит после ДТП – фото

21 июля 2021 13:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Соломия Витвицкая показала, как на самом деле выглядит после ДТП – фото
Ведущая Соломия Витвицкая
instagram.com/solomiyavitvitska

Ночью 15 июля Соломия Витвицкая попала в ДТП.

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На Набережно-Рыбальской улице в Киеве микроавтобус, в котором ехала ведущая Соломия Витвицкая, влетел под огромный самосвал.

Виновником ДТП стал скутерист, который создал аварийную ситуацию. За рулем микроавтобуса находилась подруга Витвицкой. Она получила перелом ноги.

Соломия также получила травмы – она ударилась головой о сиденье. После аварии ведущая выходила на связь, но скрывала последствия удара под очками и макияжем.

Ведущая Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska
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Вчера Витвицкая все-таки решилась показать, как на самом деле выглядит после ДТП. Под очками ведущая прятала огромные синяки под глазами.

Я стукнулась лбом, у меня виден кровоподтек. Меня предупреждали, что потом все опустится чуть ниже, под глаза. Я не верила, но все-таки проверила. Отеки сошли, а синяки остались, – поделилась Соломия Витвицкая.

Реабилитацию после ДТП ведущая проходила на Закарпатском курорте. Сейчас она вернулась в Киев, чтобы вести прямые эфиры на канале 1+1.

Напомним,

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