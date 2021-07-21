Соломия Витвицкая показала, как на самом деле выглядит после ДТП – фото
Ночью 15 июля Соломия Витвицкая попала в ДТП.
Виновником ДТП стал скутерист, который создал аварийную ситуацию. За рулем микроавтобуса находилась подруга Витвицкой. Она получила перелом ноги.
Соломия также получила травмы – она ударилась головой о сиденье. После аварии ведущая выходила на связь, но скрывала последствия удара под очками и макияжем.
Я стукнулась лбом, у меня виден кровоподтек. Меня предупреждали, что потом все опустится чуть ниже, под глаза. Я не верила, но все-таки проверила. Отеки сошли, а синяки остались, – поделилась Соломия Витвицкая.
Реабилитацию после ДТП ведущая проходила на Закарпатском курорте. Сейчас она вернулась в Киев, чтобы вести прямые эфиры на канале 1+1.
Напомним,