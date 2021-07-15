Соломия Витвицкая попала в ДТП с участием грузовика

15 июля едва не закончилось для Соломии Витвицкой трагедией.

В этот день ночью Соломия Витвицкая попала в ДТП. Микроавтобус Chevrolet, в котором находилась ведущая, влетел под огромный самосвал.

ДТП случилось на Набережно-Рыбальской улице в Киеве. К счастью, Соломия была пассажиром и сидела на заднем сиденье. Она ударилась головой о сиденье.

За рулем микроавтобуса сидела подруга Витвицкой. Девушка получила перелом ноги. Их обеих экстренно госпитализировали в больницу.

Ведущая Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska

Сейчас состояние Соломии не вызывает беспокойства у врачей, впрочем, она все же прошла обследование и сделала МРТ.

Виновником ДТП можем быть скутерист. Оба водителя утверждают, он создал аварийную ситуацию. Впрочем, скутерист свою вину отрицает.

Напомним,