Соломия Витвицкая попала в ДТП с участием грузовика

15 июля 2021 12:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Соломия Витвицкая попала в ДТП с участием грузовика
Ведущая Соломия Витвицкая
instagram.com/solomiyavitvitska

15 июля едва не закончилось для Соломии Витвицкой трагедией.

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В этот день ночью Соломия Витвицкая попала в ДТП. Микроавтобус Chevrolet, в котором находилась ведущая, влетел под огромный самосвал.

ДТП случилось на Набережно-Рыбальской улице в Киеве. К счастью, Соломия была пассажиром и сидела на заднем сиденье. Она ударилась головой о сиденье.

За рулем микроавтобуса сидела подруга Витвицкой. Девушка получила перелом ноги. Их обеих экстренно госпитализировали в больницу.

Ведущая Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska

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Сейчас состояние Соломии не вызывает беспокойства у врачей, впрочем, она все же прошла обследование и сделала МРТ. 

Виновником ДТП можем быть скутерист. Оба водителя утверждают, он создал аварийную ситуацию. Впрочем, скутерист свою вину отрицает.

Напомним,

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