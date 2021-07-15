Соломия Витвицкая попала в ДТП с участием грузовика
15 июля едва не закончилось для Соломии Витвицкой трагедией.
ДТП случилось на Набережно-Рыбальской улице в Киеве. К счастью, Соломия была пассажиром и сидела на заднем сиденье. Она ударилась головой о сиденье.
За рулем микроавтобуса сидела подруга Витвицкой. Девушка получила перелом ноги. Их обеих экстренно госпитализировали в больницу.
Виновником ДТП можем быть скутерист. Оба водителя утверждают, он создал аварийную ситуацию. Впрочем, скутерист свою вину отрицает.
Напомним,