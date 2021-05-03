Разведенная Соломия Витвицкая отметила пасхальные праздники в компании подруг в Грузии
Телеведущая Соломия Витвицкая известна своим активным ритмом жизни. Звезда обожает путешествовать, открывая для себя новые страны и города, и часто делает это в одиночку.
Женщины прогулялись набережной, посмотрели архитектурные памятки Батуми и подурачились возле фонтана. Звезда облачилась в цветастое красное платье длины миди и белые кроссовки. Волосы ее были распущены, а на лице был едва заметный макияж. Образ ведущая дополнила солнцезащитными очками с белым обрамлением.
Пощастило з погодою, атмосферою та людьми. Фото без фільтрів та спецефектів, але зі справжніми емоціями. Батумі ‒ це любов,‒ поделилась звезда канала "1+1".
Напомним,
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