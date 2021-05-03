Разведенная Соломия Витвицкая отметила пасхальные праздники в компании подруг в Грузии

3 мая 2021 13:15 Катерина Даниленко
Разведенная Соломия Витвицкая отметила пасхальные праздники в компании подруг в Грузии
Телеведущая Соломия Витвицкая
социальная сеть Instagram

Телеведущая Соломия Витвицкая известна своим активным ритмом жизни. Звезда обожает путешествовать, открывая для себя новые страны и города, и часто делает это в одиночку.

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В этот же раз знаменитость посетила Грузию вместе со своими подругами. Яркими кадрами с отпуска Соломия поделилась в своем Instagram.

Женщины прогулялись набережной, посмотрели архитектурные памятки Батуми и подурачились возле фонтана. Звезда облачилась в цветастое красное платье длины миди и белые кроссовки. Волосы ее были распущены, а на лице был едва заметный макияж. Образ ведущая дополнила солнцезащитными очками с белым обрамлением.

Пощастило з погодою, атмосферою та людьми. Фото без фільтрів та спецефектів, але зі справжніми емоціями. Батумі ‒ це любов,
‒ поделилась звезда канала "1+1".

Телеведущая Соломия Витвицкая на отдыхе в Грузии / социальная сеть Instagram

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В комментариях подписчики пожелали ей отличного отдыха и отметили цветущий внешний вид: «Какая улыбка красивая!», «Соломія, ви просто чарівна», «Люблю Батумі! Гарне місто! Яскравих Вам вражень!», «Я завидую тебе светлой завистью, передавай привет Грузии», «Вы замечательно выглядите! Красочных эмоций и незабываемых впечатлений».

Напомним,

Телеведущая Соломия Витвицкая на отдыхе в Грузии / социальная сеть Instagram

Телеведущая Соломия Витвицкая на отдыхе в Грузии / социальная сеть Instagram

Телеведущая Соломия Витвицкая на отдыхе в Грузии / социальная сеть Instagram
 

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