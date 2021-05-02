Виктор Павлик рассказал о семейном бюджете: Сейчас зарабатывает жена
Карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса знатно ударили по бюджету многих звезд украинского шоу-бизнеса. В их числе и певец Виктор Павлик.
Екатерина работает концертным директором певца, но в нынешнее время больше денег приносит ее блог в Instagram.
На все Катя заработала, грубо говоря, сама. Она молодец! Она очень продвигает свой блог. Конечно, частично где-то и мои сохранения были, частично что-то по бартеру, где какие у нас кредиты. Вместе легче отца валить,‒ откровенничает музыкант.
Колбаса должна быть кольцом, обязательно, хрен должен быть, ветчина или буженина, крашеные яйца. В этом году мы думаем обязательно сходить в церковь, как раз еще потому, что Катя беременна и ей вот-вот уже рожать, у нее уже очень большой живот. Слава Богу, все нормально, все проходит хорошо. Мы хотим двойной поход сделать ‒ посвятить пасху и чтобы ребенок также был уже в церкви,‒ добавил исполнитель.
Напомним,