Виктор Павлик рассказал, в честь кого он вместе с женой назовет своего сына

В центре внимания Виктор Павлик остается до сих пор. Однако на первый план вышла не его певческая карьера, а отношения с Екатериной Репяховой.

Жена Виктора Павлика моложе его на двадцать девять лет и вскоре супруги станут родителями. И хоть бы что пара делала и как бы себя не называла – постоянно подвергается хейту.

Однако ни Екатерина, ни Виктор не обращают на это внимания, а сосредотачиваются на собственном счастье.

У нас должен родиться маленький мальчик. Уже даже знаем, какое имя ему дадим – Архангел Михаил, – поделился Виктор Павлик в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина». – Катя с детства мечтала, когда у нее будет мальчик, назовет его Михаилом. Передо мной стоит очень большая задача воспитать его, пока я еще могу, пока я еще имею возможность. В силах поставить на ноги. Единственное, что я понимаю – когда ему будет 20, мне будет 75 лет.

Виктор Павлик с женой Екатериной / instagram.com/repyahovakate

Сейчас артист занимается не только собственной карьерой, но и помогает жене, которая зарабатывает на социальных сетях. Однако воспитывать ребенка планируют традиционным методом.

Не думаю, что я брошу карьеру и буду заниматься воспитанием сына. Я вижу, Катя настроена воспитывать и быть с ребенком. И ей это не должно мешать делать свое дело, ну а я пока бог дает – буду петь, – рассказал артист.

Более того, певец признается – к работе жены относится серьезно.

За интернетом будущее. За YouTube-каналом, по Инстаграмом будущее, – отметил Виктор Павлик. – Я даже не сомневаюсь в том, что наступит такое время, когда я буду на содержании у своей жены. Я надеюсь, что она меня не выгонит из дома, а будет все-таки помогать, содержать и водить за ручку через дорогу.

Виктор Павлик с женой Екатериной / instagram.com/repyahovakate

Напомним,