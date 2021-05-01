Олег Винник рассказал, почему не может прийти в церковь: Я очень грешный человек
1 мая 2021 14:00
Певец Олег Винник
социальная сеть Instagram
Олегу Виннику известность приносит немало хлопот.
артист рассказал, что редко ходит в церковь, но так происходит не по его желанию. Оказывается, исполнителю не дают возможности побыть наедине поклонники.
Знаменитость утверждает, что в храме прихожане сразу достают с карманов телефоны, просят сделать селфи и оставить автограф.
Очень стыдно, обидно и больно. Я очень грешный человек. И порой я хочу пойти в церковь. Но я знаю, что там есть люди. И я не могу себе этого позволить,‒ делится певец.
Певец Олег Винник / социальная сеть Instagram
Читайте такжеЮлия Санина отреагировала на предложение Тины Кароль занять ее место в шоу "Голос країни"Теперь музыкант посещает церковь лишь тогда, когда там нет людей. В специально отведенном месте мужчина исповедуется священнику.
Конечно, только в церкви. Ко мне не может прийти священник или мой наставник и выслушать мои проблемы. Нет, я должен прийти достойно к тому месту, которое называется церковь и исповедоваться,‒ добавил Винник.
Напомним,