Олег Винник рассказал, почему не может прийти в церковь: Я очень грешный человек

1 мая 2021 14:00 Катерина Даниленко
Олег Винник рассказал, почему не может прийти в церковь: Я очень грешный человек
Певец Олег Винник
социальная сеть Instagram

Олегу Виннику известность приносит немало хлопот.

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В канун Светлого Христового Воскресенья артист рассказал, что редко ходит в церковь, но так происходит не по его желанию. Оказывается, исполнителю не дают возможности побыть наедине поклонники.

Знаменитость утверждает, что в храме прихожане сразу достают с карманов телефоны, просят сделать селфи и оставить автограф.

Очень стыдно, обидно и больно. Я очень грешный человек. И порой я хочу пойти в церковь. Но я знаю, что там есть люди. И я не могу себе этого позволить,
‒ делится певец.

Певец Олег Винник / социальная сеть Instagram

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Теперь музыкант посещает церковь лишь тогда, когда там нет людей. В специально отведенном месте мужчина исповедуется священнику.

Конечно, только в церкви. Ко мне не может прийти священник или мой наставник и выслушать мои проблемы. Нет, я должен прийти достойно к тому месту, которое называется церковь и исповедоваться,
‒ добавил Винник.

Напомним,

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