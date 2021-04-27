Олег Винник и Элина Иващенко захватили душу украинцев своим хитом "Діаманти"

27 апреля 2021 12:25 Юлия Туренко
Олег Винник и Элина Иващенко захватили душу украинцев своим хитом
Олег Винник и Элина Иващенко
Пресс-служба Олега Винника

Трек Олега Винника и Элины Иващенко «Діаманти» стал хитом в первые дни после премьеры.

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Новый трек в исполнении самого обсуждаемого дуэта недели: Артиста №1 Олега Винника и победительницы многочисленных вокальных конкурсов Элины Иващенко вот уже несколько дней держится в трендах YouTube, слушатели назвали премьеру «бриллиантовой», а фолловеры не устают писать восторженные комментарии.

В воскресенье, в прямом эфире суперфинала главного вокального шоу страны «Голос країни» артисты порадовали live-презентацией композиции «Діаманти». 

Олег Винник и Элина Иващенко / Пресс-служба Олега Винника
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Под видео выступления многие пользователи YouTube отметили, что песня стоит у них на повторе и достойна называться хитом.

«Пісня зайшла з першого разу. Хіт! Слухаю її вже не перший раз. Хіт! Хітяра!», «Олег и Элина, ваш дуэт - это бомба. Спели так красиво, мелодично, душевно, просто дух захватывает. Вот это и есть настоящие Голоса Украины. Молодцы, браво!!!», «Пісню слухаю ЗНОВУ і ЗНОВУ, її хочеться чути ще і ще. БРАВО!», «Как круто!!! Слушаю на повторе!!!», «Це було дуже гармонійно. Так легко і сильно водночас. Браво», «Очень красивая песня! Фирма! Мне зашла с первого раза. Невероятно круто», - пишут поклонники артистов.

Напомним, 

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