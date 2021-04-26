Соломия Витвицкая рассказала, как пережила развод, и почему пришлось идти в ЗАГС дважды
Телеведущая Соломия Витвицкая поделилась подробностями из личной жизни.
Соломия уже успела обустроить съемную квартиру своими вещами. Влад помог с переездом. Обжилась быстро, и признается:
Есть много вещей к которым я еще не привыкла. Не представляла сколько стоит коммуналка и как ее оплачивать. У меня может внезапно закончиться интернет.
В сюжете Витвицкая впервые рассказала о подробностях развода.
Когда мы впервые заговорили о версии развода - плакали оба. Не представляли как это жить друг без друга, - призналась Соломия.
Больше года пара пыталась спасти отношения с помощью психолога. И в сентябре 2020-го именно Соломия приняла судьбоносное решение.
Это не было так, что я побила тарелки. К этому шагу мы подходили как взрослые, взвешенные, сознательные люди.
Сам развод Соломия переживала не так просто, как могло показаться из ее комментариев журналистам. На самом деле, было больно.
Когда я поняла, что мы подаем на развод, я плакала. Потому что это тяжело.
В тот день экс-супруги сделали последнее селфи в ЗАГСе, которым Соломия эксклюзивно поделилась с ЖВЛ. Все делали настолько тихо и мирно, что даже друзья ни о чем не догадывались. Уже на следующий день в новом статусе телезвезда отправилась к подруге в США.
Новостью о разводе телеведущая поделилась со всеми только спустя 2 месяца.
На свидания после развода телезвезда еще не ходила. Но точно знает, какого мужчину хочет встретить.
Это должен быть сильный мужчина, взвешенный. Который с пониманием будет относиться к моей публичности.
Именно с таким мечтает построить семью и родить детей.
С годами я становлюсь более спокойной. И все меньше стараюсь проявлять эмоции. Как показывает опыт - я точно понимаю в отношениях важно меньше поддаваться эмоциям.
Когда собственные советы пригодятся в новых отношениях Соломия пока не знает. Ждет своего человека.
Напомним,