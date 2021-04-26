Соломия Витвицкая рассказала, как пережила развод, и почему пришлось идти в ЗАГС дважды

Телеведущая Соломия Витвицкая поделилась подробностями из личной жизни.

Как обжилась в новой арендованной квартире ведущая Вражаючі Історії ТСН Соломия Витвицкая рассказала и показала в эксклюзивном сюжете ЖЗЛ. Квартиру телезвезда арендует с осени 2020-го года, с тех пор как разъехалась со своим бывшим мужем Владом Кочатковим. Общую квартиру экс-супруги продали и поровну разделили средства.

Соломия уже успела обустроить съемную квартиру своими вещами. Влад помог с переездом. Обжилась быстро, и признается:

Есть много вещей к которым я еще не привыкла. Не представляла сколько стоит коммуналка и как ее оплачивать. У меня может внезапно закончиться интернет.

От мыслей о разводе Соломии помог отвлечься плотный рабочий график. К бытовым делам добавилось много рабочих задач. Кроме дневных новостей ТСН телезвезда стала ведущей проекта Вражаючі Історії ТСН, премьера которого состоялась на канале 1+1 недавно. Поэтому, чтобы успевать все сейчас работает практически без выходных.

В сюжете Витвицкая впервые рассказала о подробностях развода.

Когда мы впервые заговорили о версии развода - плакали оба. Не представляли как это жить друг без друга, - призналась Соломия.

Больше года пара пыталась спасти отношения с помощью психолога. И в сентябре 2020-го именно Соломия приняла судьбоносное решение.

Это не было так, что я побила тарелки. К этому шагу мы подходили как взрослые, взвешенные, сознательные люди.

Сам развод Соломия переживала не так просто, как могло показаться из ее комментариев журналистам. На самом деле, было больно.

Когда я поняла, что мы подаем на развод, я плакала. Потому что это тяжело.

По иронии судьбы, первую дату развода Соломии и Владу поставили накануне бракосочетания младшего брата телезвезды Северина. Тогда Влад забыл паспорт, и дату снова пришлось переносить.

В тот день экс-супруги сделали последнее селфи в ЗАГСе, которым Соломия эксклюзивно поделилась с ЖВЛ. Все делали настолько тихо и мирно, что даже друзья ни о чем не догадывались. Уже на следующий день в новом статусе телезвезда отправилась к подруге в США.

Новостью о разводе телеведущая поделилась со всеми только спустя 2 месяца.

На свидания после развода телезвезда еще не ходила. Но точно знает, какого мужчину хочет встретить.

Это должен быть сильный мужчина, взвешенный. Который с пониманием будет относиться к моей публичности.

Именно с таким мечтает построить семью и родить детей.

С годами я становлюсь более спокойной. И все меньше стараюсь проявлять эмоции. Как показывает опыт - я точно понимаю в отношениях важно меньше поддаваться эмоциям.

Когда собственные советы пригодятся в новых отношениях Соломия пока не знает. Ждет своего человека.

Напомним,