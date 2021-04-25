Анастасия Приходько рассекретила редкое имя третьего ребенка, пол и дату рождения

Певица Анастасия Приходько всю свою третью беременность тщательно скрывала.

Лишь во время пост-шоу «Маска» артистка призналась, что принимала участие в проекте, будучи беременной. Однако делиться какими-нибудь подробностями Анастасия Приходько не захотела.

В Вербное воскресенье звезда решила открыть все карты и рассекретила пол, имя и дату рождения своего третьего малыша. Настя стала мамой мальчика, как ранее в комментариях и написала Оля Полякова.

Сынок появился на свет 25 марта, в день СБУ Украины, с весом 3830 грамм и ростом 55 см. Малыша счастливые родители назвали редким именем Лука.

Привет! Меня зовут Лука Александрович и в этот замечательный день очень хочу поздравить вас с Вербным воскресением ! А ещё я родился ровно месяц назад и у меня тоже сегодня праздник. Расскажу чуть-чуть о себе, точнее не я, а моя мама. Родился я в День СБУ Украины 25 марта вечером в 19:23 с весом 3:830 и ростом 55 см. Кушаю я хорошо, с момента рождения поднабрал уже 1.200 и вырос на 5см. Я очень стараюсь дать маме поспать, но иногда в 3 часа ночи хочу на ручки и ничего с этим поделать не могу!

Напомним,