Анастасия Приходько умилила сеть трогательным снимком с новорожденным сыном: белый мишка

24 апреля 2021 13:00 Катерина Даниленко
Анастасия Приходько умилила сеть трогательным снимком с новорожденным сыном: белый мишка
Певица Анастасия Приходько
социальная сеть Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько всю беременность скрывала свое интересное положение и не появлялась на публике. Только после родов знаменитость призналась, что родила сына.

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Имя малыша артистка рассекречивать не стала, да и на обложках глянца с новорожденным не появлялась. Звезда утверждает, что хочет как можно дольше защищать маленького сына от взрослого мира. Однако в своем микроблоге исполнительница все же изредка делится кадрами с малышом, не показывая его лица.

Так, в этот раз многодетная мама обнародовала серию трогательных кадров с сыном на руках. Мальчик был одет в белоснежный костюмчик с забавными ушками. Сама же звезда появилась перед камерой в белом худи, с собранными в низкий хвост волосами и без грамма макияжа.

Ох и ночка! Работа мамой 24\7 самая важная в мире, хотя и нелегкая. Всем мамочкам, особенно с младенцами шлю привет. Ну, а сегодня у нас family-look. Как вам?
– подписала серию снимков Приходько.

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Поклонники и звездные коллеги написали под фото огромное количество комплиментов: «Это так красиво! Вам очень идет быть мамой», «Какой мишка милый», «Такое чувственное фото», «Совсем крошечный еще. Такой классный», «Уставшая, но счастливая многодетная мама».

Напомним,

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