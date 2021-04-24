Анастасия Приходько умилила сеть трогательным снимком с новорожденным сыном: белый мишка
Украинская певица Анастасия Приходько всю беременность скрывала свое интересное положение и не появлялась на публике. Только после родов знаменитость призналась, что родила сына.
Так, в этот раз многодетная мама обнародовала серию трогательных кадров с сыном на руках. Мальчик был одет в белоснежный костюмчик с забавными ушками. Сама же звезда появилась перед камерой в белом худи, с собранными в низкий хвост волосами и без грамма макияжа.
Ох и ночка! Работа мамой 24\7 самая важная в мире, хотя и нелегкая. Всем мамочкам, особенно с младенцами шлю привет. Ну, а сегодня у нас family-look. Как вам?– подписала серию снимков Приходько.
Напомним,