Анна Седокова распрощалась со своими шикарными волосами
Певица Анна Седокова больше не длинноволосая брюнетка.
На днях Анна отправилась в салон красоты, из которого вышла совершенно другим человеком. Певица решила распрощаться со своими длинными волосами и сделала каре.
Весь процесс своего перевоплощения Седокова демонстрировала в Инстаграм. Сначала она опубликовала видео, на котором у нее были осветленные волосы. Но после призналась, что это был парик.Впрочем, имидж 38-летняя знаменитость все-таки сменила на самом деле. Кардинально менять цвет она не решилась, а остричь волосы согласилась.
А так хорошо? - поинтересовалась певица у подписчиков.