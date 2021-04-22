Анна Седокова распрощалась со своими шикарными волосами

Певица Анна Седокова больше не длинноволосая брюнетка.

Экс-участница группы «ВИА Гра» не перестает удивлять публику своими поступками. В этот раз Анна Седокова решила ошеломить свою аудиторию кардинальными переменами в имидже.

На днях Анна отправилась в салон красоты, из которого вышла совершенно другим человеком. Певица решила распрощаться со своими длинными волосами и сделала каре.

Весь процесс своего перевоплощения Седокова демонстрировала в Инстаграм. Сначала она опубликовала видео, на котором у нее были осветленные волосы. Но после призналась, что это был парик.

Впрочем, имидж 38-летняя знаменитость все-таки сменила на самом деле. Кардинально менять цвет она не решилась, а остричь волосы согласилась.

А так хорошо? - поинтересовалась певица у подписчиков.

Поклонники Анны тут же бросились делать ей комплименты и поддержали новый образ: «Офигенная! И до, и после, и всегда», «Да воооообщеее Аняяя... нет слов!», «Супер», «Отлично».

Напомним,