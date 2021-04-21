Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу побывал в необычном храме с современными инсталляциями

Эксклюзив 21 апреля 2021 22:43 Юлия Туренко
Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу побывал в необычном храме с современными инсталляциями
Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу Антон Зайцев
пресс-служба

Церковь, в которой побывал Антон Зайцев, выглядит очень необычно: вместо ликов святых – современные инсталляции, вместо фресок – кирпично-бетонные стены.

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Один из самых необычных храмов в мире находится в Сальвадоре – это церковь Эль-Росарио в городе Сан-Сальвадор. Она не похожа на привычный латиноамериканский храм – сделана из бетона и похожа на ангар. Недавно в ней побывал ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое показывает Новый канал, Антон Зайцев.

Хоть внешне храм и похож на заброшку, его уже прозвали самым красивым храмом Латинской Америки. И вот почему: внутри он выглядит, как минимум, необычно, – поделился впечатлениями Антон Зайцев. – Мрачновато из-за обилия кирпича и бетона, но очень монументально и немного странновато. Если бы не распятие и сюжеты из Библии, я бы не сразу понял, что это церковь. Вместо ликов святых – современные инсталляции.

Церковь построили специально именно в таком виде, чтобы в ней проводила время современная молодежь. Изначально эти дизайнерские и архитектурные решения были приняты со скепсисом, но со временем церковь Эль-Росарио стала одним из главных мест богослужения в Сальвадоре.

Ты чувствуешь что угодно, но только не религиозный экстаз – нет ощущения умиротворения и покоя, бесконечного запаха ладана… Тут хочется, чтобы пастор взял в руки электрогитару и устроил рейв (танцевальная вечеринка, – прим. ред.), – посмеялся ведущий «Орла&Решки. Чудеса света» на Новом канале.

Смотрите всей семьей финальные выпуски праздничного сезона тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» с Верой Брежневой и Веркой Сердючкой уже в эту субботу, 24 апреля, в 10:00 на Новом канале!

Напомним,

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