Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу побывал в необычном храме с современными инсталляциями
Церковь, в которой побывал Антон Зайцев, выглядит очень необычно: вместо ликов святых – современные инсталляции, вместо фресок – кирпично-бетонные стены.
Хоть внешне храм и похож на заброшку, его уже прозвали самым красивым храмом Латинской Америки. И вот почему: внутри он выглядит, как минимум, необычно, – поделился впечатлениями Антон Зайцев. – Мрачновато из-за обилия кирпича и бетона, но очень монументально и немного странновато. Если бы не распятие и сюжеты из Библии, я бы не сразу понял, что это церковь. Вместо ликов святых – современные инсталляции.
Церковь построили специально именно в таком виде, чтобы в ней проводила время современная молодежь. Изначально эти дизайнерские и архитектурные решения были приняты со скепсисом, но со временем церковь Эль-Росарио стала одним из главных мест богослужения в Сальвадоре.
Ты чувствуешь что угодно, но только не религиозный экстаз – нет ощущения умиротворения и покоя, бесконечного запаха ладана… Тут хочется, чтобы пастор взял в руки электрогитару и устроил рейв (танцевальная вечеринка, – прим. ред.), – посмеялся ведущий «Орла&Решки. Чудеса света» на Новом канале.
Смотрите всей семьей финальные выпуски праздничного сезона тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» с Верой Брежневой и Веркой Сердючкой уже в эту субботу, 24 апреля, в 10:00 на Новом канале!
Напомним,