Орел и Решка. Чудеса света-4: ведущая тревел-шоу прошла обряд древних индейцев

20 апреля 2021 13:10 Юлия Туренко
Орел и Решка. Чудеса света-4: ведущая тревел-шоу прошла обряд древних индейцев
Орел и Решка. Чудеса света-4: ведущая ведущая тревел-шоу прошла обряд древних индейцев
пресс-служба Нового канала

Что пришлось делать ведущей тревел-шоу «Орел и Решка. Чудеса света» ради исполнения заветного желания?

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Индейцы пипили - народ, который с древних времен проживает в Сальвадоре. Современные пипили свято чтут и соблюдают традиции своих предков. Они до сих пор проводят древние ритуалы, участницей одного из которых стала ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Чудеса света» (Новый канал) Василиса Хвостова.

Чтобы попасть на ритуал, мою «заявку» должны были одобрить старейшины. Они согласились провести ритуал на привлечения в мою жизнь хороших вещей, - рассказала Василиса.

Орел и Решка. Чудеса света-4: ведущая ведущая тревел-шоу прошла обряд древних индейцев / пресс-служба Нового канала
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И вот тут началось самое интересное - шаманы отвели девушку в специальное место, где она и прошла древний обряд.

Все ритуалы пипили связаны с природой, поэтому проводятся прямо под открытым небом. Началось все с очищения - меня окурили дымом от трав, который избавляет от тревоги, злых помыслов и негативной энергии, - поделилась ведущая «Орла и Решка. Чудеса света». - Далее мне нужно было снять обувь, чтобы почувствовать силу природы. Только после этого начался обряд.

Шаман обратился к духам и к природе, попросил их быть благосклонными в этом обряде. Дальше участники ритуала вместе с шаманом вызывали священный огонь, который и должен исполнять желания. Когда костер был разведен, пришло время озвучивать желания. А чтобы они точно сбылись, огонь нужно было задобрить - бросить в него корицу, кунжут. 

Напоследок огонь еще раз попросили исполнить желание и поблагодарили его за это. Василиса Хвостова загадала большую и чистую любовь и добросовестно выполнила все указания шаманов, а вот поможет ли ритуал исполниться желанию - покажет время.

Напомним, 

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