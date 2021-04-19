Дмитрий Шепелев рассекретил имя новорожденного сына

19 апреля 2021 14:25 Юлия Туренко
Дмитрий Шепелев рассекретил имя новорожденного сына
Ведущий Дмитрий Шепелев
instagram.com/dmitryshepelev

Стало известно, как Дмитрий Шепелев назвал своего второго сына.

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26 марта в семье Дмитрия Шепелева произошло пополнение. В одном из московских роддомов возлюбленная ведущего Екатерина Тулупова родила мальчика.

Об этом Дмитрий рассказал на своей странице в Инстаграм. Спустя время он также опубликовал первую фотографию с новорожденным сыном.

Показывать лицо сына Шепелев пока не спешит. А вот имя малыша он все-таки рассекретил. Своего младшего ребенка ведущий решил назвать Тихоном.

Ведущий Дмитрий Шепелев / instagram.com/dmitryshepelev

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На днях Дмитрий вместе с любимой подали документы для регистрации ребенка. Так что скоро они получат свидетельство о рождении, в котором будет указано – Шепелев Тихон Дмитриевич.

Для Дмитрия и Екатерины сын стал первым общим ребенком. Пара также воспитывает двоих детей, которые родились у них от прошлых отношений. У ведущего подрастает сын Платон, а у ведущей – дочь Лада.

Напомним,

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