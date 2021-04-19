Дмитрий Шепелев рассекретил имя новорожденного сына
Стало известно, как Дмитрий Шепелев назвал своего второго сына.
Об этом Дмитрий рассказал на своей странице в Инстаграм. Спустя время он также опубликовал первую фотографию с новорожденным сыном.
Показывать лицо сына Шепелев пока не спешит. А вот имя малыша он все-таки рассекретил. Своего младшего ребенка ведущий решил назвать Тихоном.
Для Дмитрия и Екатерины сын стал первым общим ребенком. Пара также воспитывает двоих детей, которые родились у них от прошлых отношений. У ведущего подрастает сын Платон, а у ведущей – дочь Лада.
Напомним,