Альбина Джанабаева показала первое фото новорожденной дочери от Валерия Меладзе

19 апреля 2021 14:15 Юлия Туренко
Альбина Джанабаева показала первое фото новорожденной дочери от Валерия Меладзе
Супруги Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
instagram.com/meladzevalerian

12 апреля в семье Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе случилось пополнение.

Читайте такжеЗатерянный мир: ТОП-5 самых экстремальных вакансий мира
Экс-участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева в третий раз стала мамой. У звездной пары родилась доченька.

Люблю апрель... Может быть потому что сама родилась в этом месяце, мне особенно близки апрельские люди... И вот 12.04.2021 стал для нашей семьи особенным днём, раз и навсегда... На Свет появилась наша девочка. Пусть этот мир будет для тебя прекрасным и интересным, – написала в Сети певица.

На своей странице в Инстаграм супруга Валерия Меладзе опубликовала и первое фото дочери. В кадре запечатлена крошечная ручка малышки.

Альбина Джанабаева показала первое фото новорожденной дочери от Валерия Меладзе / instagram.com/albinadzhanabaeva

Также певица поблагодарила всех подписчиков за многочисленные поздравления и показала несколько снимков, как ее встречали дома с новорожденной.

Счастье... Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрый слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас, – пожелала Альбина.

Отметим, что кроме новорожденной дочери Валерий и Альбина воспитывают двух сыновей – 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. От первой супруги у Меладзе родилось четверо детей – сын (умер через 10 дней после рождения) и трое дочерей.

instagram.com/albinadzhanabaeva

instagram.com/albinadzhanabaeva

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Альбина Джанабаева Валерий Меладзе социальные сети новости Инстаграм

Материалы по теме

Дмитрий Шепелев рассекретил имя новорожденного сына
Новости

Дмитрий Шепелев рассекретил имя новорожденного сына
Гороскоп на 20 апреля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 20 апреля 2021 для всех знаков Зодиака
Опер по вызову 5 сезон: ТОП-5 фактов про актрису Марию Пашкурову-Петренко
Киноперсона

Опер по вызову 5 сезон: ТОП-5 фактов про актрису Марию Пашкурову-ПетренкоЭксклюзив
МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 11 выпуске от 17.04.2021
Новости

МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 11 выпуске от 17.04.2021

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK