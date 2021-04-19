12 апреля в семье Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе случилось пополнение.

Экс-участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева в третий раз стала мамой. У звездной пары родилась доченька.

Люблю апрель... Может быть потому что сама родилась в этом месяце, мне особенно близки апрельские люди... И вот 12.04.2021 стал для нашей семьи особенным днём, раз и навсегда... На Свет появилась наша девочка. Пусть этот мир будет для тебя прекрасным и интересным, – написала в Сети певица.

На своей странице в Инстаграм супруга Валерия Меладзе опубликовала и первое фото дочери. В кадре запечатлена крошечная ручка малышки.

Альбина Джанабаева показала первое фото новорожденной дочери от Валерия Меладзе / instagram.com/albinadzhanabaeva

Также певица поблагодарила всех подписчиков за многочисленные поздравления и показала несколько снимков, как ее встречали дома с новорожденной.

Счастье... Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрый слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас, – пожелала Альбина.

Отметим, что кроме новорожденной дочери Валерий и Альбина воспитывают двух сыновей – 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. От первой супруги у Меладзе родилось четверо детей – сын (умер через 10 дней после рождения) и трое дочерей.

instagram.com/albinadzhanabaeva

instagram.com/albinadzhanabaeva

Напомним,