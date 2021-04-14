Альбина Джанабаева в третий раз стала мамой – СМИ

В семье Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе произошло пополнение!

Звездные супруги принимают поздравления! Альбина Джанабаева родила третьего ребенка от Валерия Меладзе. На свет появилась девочка.

Несмотря на то, что певица официально не комментирует пополнение в семье, за нее это сделал муж. На съемках КВН Валерий рассказал прессе, что у него с Альбиной родилась дочь, имя которой супруги пока что скрывают.

Беременная Альбина Джанабаева / instagram.com/albinadzhanabaeva

Джанабаева, видимо, хочет насладиться уединением и материнством, и не спешит делиться подробностями с публикой. И это неудивительно, ведь о своей третьей беременности 42-летняя звезда рассказала всего за месяц до родов.

Отметим, что у Альбины и Валерия подрастает также двое старших детей – сыновья Константин и Лука. Помимо сыновей от Джанабаевой, у Меладзе есть трое детей от первой жены.

Напомним,