Анастасия Приходько показала первую фотографию с новорожденным ребенком

Певица Анастасия Приходько часто интригует публику своими поступками.

Публика любит наблюдать за постоянными перевоплощениями Анастасии Приходько , а также активно обсуждать ее резкие высказывания в соцсетях и скандальные интервью.

Но никто даже не мог представить, что Приходько – самая скрытная знаменитость в украинском шоу-бизнесе. Даже Кате Осадчей не удавалось долго скрывать свою беременность, как это удалось певице.

Самый сокровенный секрет Насти стал достоянием общественности благодаря проекту «Маска», в котором звезда принимала участие в образе экстравагантной Бабки.

Певица Анастасия Приходько / пресс-служба канала Украина

Во время трансляции пост-шоу «Маска» Приходько призналась, что принимала участие в шоу, находясь в интересном положении. А сейчас она уже с головой окунулась в хлопоты по уходу за третьим ребенком.

После признания, Анастасия не стала долго скрывать от публики и первые фотографии с неворожденным малышом. Она сделала утреннее селфи с ребенком на груди и опубликовала его в Инстаграм.

Анастасия Приходько с новорожденным ребенком / instagram.com/prikhodko_official1

В комментариях к фотографии Приходько не решилась рассекречивать пол малыша. Но свое предположение выдвинула Оля Полякова, которая оставила под публикацией свой комментарий.

Мальчишка! Поздравляю, крошка. Ура, - написала Полякова.

На этот комментарий Анастасия ответила спокойно: «Там не написано, кто. Но спасибо тебе большое за поздравления! Обнимаю».

Певица Анастасия Приходько / instagram.com/prikhodko_official1

Напомним,