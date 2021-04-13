Анастасия Приходько показала первую фотографию с новорожденным ребенком
13 апреля 2021 12:40
Певица Анастасия Приходько
instagram.com/prikhodko_official1
Певица Анастасия Приходько часто интригует публику своими поступками.
Читайте такжеАлексей Суханов оказался в постели с известной актрисой: Теперь я буду говорить, что спала с нимПублика любит наблюдать за постоянными перевоплощениями Анастасии Приходько, а также активно обсуждать ее резкие высказывания в соцсетях и скандальные интервью.
Но никто даже не мог представить, что Приходько – самая скрытная знаменитость в украинском шоу-бизнесе. Даже Кате Осадчей не удавалось долго скрывать свою беременность, как это удалось певице.
Самый сокровенный секрет Насти стал достоянием общественности благодаря проекту «Маска», в котором звезда принимала участие в образе экстравагантной Бабки.
Певица Анастасия Приходько / пресс-служба канала Украина
Анастасия Приходько с новорожденным ребенком / instagram.com/prikhodko_official1
Мальчишка! Поздравляю, крошка. Ура, - написала Полякова.
Певица Анастасия Приходько / instagram.com/prikhodko_official1