МАСКА: Андрей Данилко и Инна Белоконь страстно поцеловались в эфире гипершоу
13 апреля 2021 11:50
МАСКА: Андрей Данилко и Инна Белоконь страстно поцеловались в эфире гипершоу
пресс-служба канала Украина
В финальном выпуске невероятно секретного шоу «МАСКА» зрители канала «Украина» увидели зажигательное выступление VERKA SERDUCHKA, которая представила новую песню Disco Kicks.
«МАСКА» VERKA SERDUCHKA появилась со своим бэндом и мамой. Кто прячется в этих легендарных образах – ни для кого не секрет, поэтому когда артисты сняли маски, все были рады приветствовать Андрея Данилко и Инну Белоконь.Звездные коллеги артиста NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Олег Винник, DZIDZIO и Владимир Остапчук спели ему «Happy Birthday», не скрывая своего восторга.
Именно в этом, 2021 году маске VERKA SERDUCHKA исполняется 30 лет», – заявил ее создатель Андрей Данилко, после чего прямо на сцене на глазах миллионов зрителей канала «Украина» поцеловался с Инной Белоконь.
МАСКА: Андрей Данилко и Инна Белоконь страстно поцеловались в эфире гипершоу / пресс-служба канала Украина
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Напомним,