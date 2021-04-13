МАСКА: Андрей Данилко и Инна Белоконь страстно поцеловались в эфире гипершоу

13 апреля 2021 11:50 Юлия Туренко
МАСКА: Андрей Данилко и Инна Белоконь страстно поцеловались в эфире гипершоу
МАСКА: Андрей Данилко и Инна Белоконь страстно поцеловались в эфире гипершоу
пресс-служба канала Украина

В финальном выпуске невероятно секретного шоу «МАСКА» зрители канала «Украина» увидели зажигательное выступление VERKA SERDUCHKA, которая представила новую песню Disco Kicks.

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На сцене шоу «МАСКА» VERKA SERDUCHKA появилась со своим бэндом и мамой. Кто прячется в этих легендарных образах – ни для кого не секрет, поэтому когда артисты сняли маски, все были рады приветствовать Андрея Данилко и Инну Белоконь.

Именно в этом, 2021 году маске VERKA SERDUCHKA исполняется 30 лет», – заявил ее создатель Андрей Данилко, после чего прямо на сцене на глазах миллионов зрителей канала «Украина» поцеловался с Инной Белоконь.

МАСКА: Андрей Данилко и Инна Белоконь страстно поцеловались в эфире гипершоу / пресс-служба канала Украина
Звездные коллеги артиста NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Олег Винник, DZIDZIO и Владимир Остапчук спели ему «Happy Birthday», не скрывая своего восторга.

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А чем будет удивлять второй сезон грандиозного шоу? И какие маски в нем появятся? Узнаем совсем скоро!

Напомним, 

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