МАСКА: канал Украина начинает подготовку второго сезона шоу

Грандиозное шоу МАСКА на канале «Украина» стало настоящей сенсацией на украинском телевидении. Каждый выпуск проекта бил все рекорды популярности и собирал у экранов телевизоров.

Хотя гранд-финал только отгремел в эфире канала «Украина», зрители уже оставили тысячи комментариев с просьбой продлить шоу на второй сезон. Поэтому создатели проекта приняли решение – второму сезону гипершоу МАСКА обязательно быть!

Миллионы зрителей, затаив дыхание, наблюдали за непредсказуемыми перипетиями первого сезона самого таинственного шоу телевидения «МАСКА». Мы интриговали, завораживали и заставляли сердца миллионов поклонников проекта биться чаще. Конечно, мы не можем оставить наших дорогих зрителей без их любимого шоу, потому встретимся во втором сезоне «МАСКИ»! Еще больше сенсаций, загадок и открытий – обещаю, это будет феерично! – интригует ведущий гипершоу «МАСКА» Владимир Остапчук.

МАСКА 2 сезон / пресс-служба

Команда проекта уже работает над невероятными образами для второго сезона. Сейчас идут активные обсуждения, какие маски примут в нем участие. Среди претендентов: Акула, Феникс, Фурия, Картофель, Жираф, Робот, Гуманоид, Пальчик, Котик, Мавка и даже Колода.

А пока команда художников по костюмам работает над новыми образами, телеканал «Украина» проводит голосовые пробы потенциальных участников второго сезона. В эфире спецвыпуска проекта «МАСКА», в котором создатели раскрывали тайны любимого шоу, появился первый звездный участник нового сезона. У него еще нет костюма и даже имени, поэтому пока организаторы назвали его Фаворитом. Но уже сейчас зрители могут посмотреть его первое выступление и выдвигать свои версии, кто там может быть.

Напомним,