МАСКА: кто победил в 1 сезоне шоу 10.04.2021
10 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск гипершоу МАСКА – финал проекта. Кто победил в 1 сезоне шоу МАСКА – читайте на нашем сайте TV.UA.
Романтичный Дракон, величественное Солнце и мужественный Носорог – именно эти фантастические участники завоевали право сразиться в финале. Каждый из них на протяжение трех месяцев поражал своими талантами, показывал невероятные выступления и запутывал звездных детективов и зрителей.
Победителем 1 сезона шоу МАСКА стало величественное Солнце.
Кто скрывался за образом Солнца – читайте по ссылке.
Второе место 1 сезона шоу МАСКА занял Дракон. Кто скрывался за образом Дракона – читайте по ссылке.
Третье место 1 сезона шоу МАСКА занял Носорог. Кто скрывался за образом Носорога – читайте по ссылке.
Кто скрывался за образом приглашенной звезды – Рака – читайте по ссылке.