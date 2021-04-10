МАСКА: кто победил в 1 сезоне шоу 10.04.2021

10 апреля 2021 22:48 Юлия Туренко
МАСКА: кто победил в 1 сезоне шоу 10.04.2021
МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021
пресс-служба

10 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск гипершоу МАСКА – финал проекта. Кто победил в 1 сезоне шоу МАСКА – читайте на нашем сайте TV.UA.

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На протяжение одиннадцати недель миллионы зрителей следили за выступлениями и борьбой участников в эфире канала «Украина» проекта МАСКА. Уже в эту субботу трое сильнейших героев сразятся за победу в самом рейтинговом шоу украинского ТВ и наконец покажут свои лица.

Романтичный Дракон, величественное Солнце и мужественный Носорог – именно эти фантастические участники завоевали право сразиться в финале. Каждый из них на протяжение трех месяцев поражал своими талантами, показывал невероятные выступления и запутывал звездных детективов и зрителей.

МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021 / пресс-служба

Победителем 1 сезона шоу МАСКА стало величественное Солнце.

Кто скрывался за образом Солнца – читайте по ссылке.

Второе место 1 сезона шоу МАСКА занял Дракон. Кто скрывался за образом Дракона – читайте по ссылке.

Третье место 1 сезона шоу МАСКА занял Носорог. Кто скрывался за образом Носорога – читайте по ссылке.

Кто скрывался за образом приглашенной звезды – Рака – читайте по ссылке.

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