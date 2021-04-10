МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Рака

10 апреля 2021 22:18 Юлия Туренко
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Рака
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Рака
пресс-служба

10 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск гипершоу МАСКА. Телезрители узнали, кто же скрывался за образом Рака.

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10 апреля на канале Украина состоялся гранд-финал грандиозного детектив-шоу МАСКА. На сцене выступило 3 основных персонажей, оставшихся в шоу, – яркое Солнце, романтический Дракон и мужественный Носорог.

В двенадцатом эпизоде проекта МАСКА зрители познакомились с совершенно новым героем – эпатажным вареным Раком. Зрителям и звездным детективам только по одному выступлению пришлось угадать, какая суперзвезда спряталась в этом фантастическом образе, ведь Рак – гость масштабного шоу «МАСКА».

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Рака скрывалась Народная артистка Украины.

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Рака / пресс-служба

Я всегда мечтала из красавицы превратиться в чудовище, – отметила певица. – А что касается роста – у меня 172 см, но, Оля, ты же на каблуках, а я в клешнях. Всё это сделали специально, чтобы вы меня не узнали.

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