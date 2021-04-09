Холостяк-11: кто покинул шоу в 6 выпуске от 09.04.2021
9 апреля на телеканале СТБ в эфир вышел 6 выпуск романтического проекта Холостяк-11.
В 6 выпуске Михаил неожиданно попрощался с двумя девушками.
Елизавета
На Церемонии он пригласил к себе воздушную гимнастку Лизу, однако розу так ей и не вручил.
В последнее время наше общение состоит из одних претензий... от тебя. При этом у нас было крутое свидание, в котором мы были искренними. Как я почувствовал, это нас тогда сблизило. Но это я делал шаг к тебе навстречу, а ты почему-то делала назад. Я отпускаю тебя. Позволь, я тебя провожу? – попрощался Михаил с Лизой.
Это очень тяжело, я не думала, что настолько. Проект для меня – это не проект. Я здесь вела себя, как в жизни. Делить кого-то, кто тебе нравится... ну я так не могу. Я люблю себя, и мне хочется, чтобы мужчина был только мой. Тяжело! – заключила выбывшая участница Лиза.
Катя
Также Михаил попрощался с Катей. Холостяк не был уверен, что девушка сможет ему открыться и быть искренней. Напомним, что в 6 выпуске Миша получил доступ к страницам девушек в Instagram. Увидев профиль Кати, Холостяка смутили откровенные снимки. Однако это не единственная причина, по которой главный герой попрощался с девушкой.
На прошлой Церемонии я говорил тебе, что хочу, чтобы мой близкий человек руководствовался искренними чувствами. На последнем общении ты увиливала от ответа. Поэтому я не могу вручить тебе розу, – заключил Холостяк.