Холостяк-11: кто покинул шоу в 6 выпуске от 09.04.2021

9 апреля 2021 23:58 Юлия Туренко
Холостяк-11: кто покинул шоу в 6 выпуске от 09.04.2021
Холостяк-11: кто покинул шоу в 6 выпуске от 09.04.2021
пресс-служба

9 апреля на телеканале СТБ в эфир вышел 6 выпуск романтического проекта Холостяк-11.

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Завершилась социальная и важная 6 неделя на проекте Холостяк-11 телеканала СТБ. Девушки выступили с призывом к защите животных, отказались от косметики и показали свою социальную сеть Instagram. Это позволило каждой снять маску и проявить свое нутро. Однако с кем Михаилу Заливако пришлось попрощаться? Кто не смог достучаться до сердца мужчины и покинул проект в 6 выпуске?

В 6 выпуске Михаил неожиданно попрощался с двумя девушками.

Елизавета

Лиза / пресс-служба

На Церемонии он пригласил к себе воздушную гимнастку Лизу, однако розу так ей и не вручил.

В последнее время наше общение состоит из одних претензий... от тебя. При этом у нас было крутое свидание, в котором мы были искренними. Как я почувствовал, это нас тогда сблизило. Но это я делал шаг к тебе навстречу, а ты почему-то делала назад. Я отпускаю тебя. Позволь, я тебя провожу? – попрощался Михаил с Лизой.

Это очень тяжело, я не думала, что настолько. Проект для меня – это не проект. Я здесь вела себя, как в жизни. Делить кого-то, кто тебе нравится... ну я так не могу. Я люблю себя, и мне хочется, чтобы мужчина был только мой. Тяжело! – заключила выбывшая участница Лиза.

Катя

Катя / пресс-служба

Также Михаил попрощался с Катей. Холостяк не был уверен, что девушка сможет ему открыться и быть искренней. Напомним, что в 6 выпуске Миша получил доступ к страницам девушек в Instagram. Увидев профиль Кати, Холостяка смутили откровенные снимки. Однако это не единственная причина, по которой главный герой попрощался с девушкой.

На прошлой Церемонии я говорил тебе, что хочу, чтобы мой близкий человек руководствовался искренними чувствами. На последнем общении ты увиливала от ответа. Поэтому я не могу вручить тебе розу, – заключил Холостяк.

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