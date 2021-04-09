Від пацанки до панянки-5: участницы попали в психиатрическую лечебницу

Від пацанки до панянки-5: участницы попали в психиатрическую лечебницу

С какими только испытаниями не сталкиваются участницы «Від пацанки до панянки» во время обучения в Школе леди.

Новый канал подготовил им экспресс-курс – всего за девять недель девушки должны изменить свою жизнь. Поэтому и испытания у них довольно жесткие. То они копают могилы, то их отправляют в морг. В этот раз «пацанки» попали в психиатрическую больницу, где им выдали смирительные рубашки.

Сразу стало не по себе, – говорит Юля #Финиш Кудилинская. – Я вспомнила, что когда лежала в реабилитационном центре, нас так же связывали, когда мы буйствовали.

В таком виде девушки боролись со своими страхами.

Мне завязали глаза и повели куда-то, – продолжает Юля. – Играла противная мелодия. Я себя очень неприятно чувствовала. В некоторых местах лежали какие-то мокрые кишки. Стало очень мерзко и страшно. Но это мое задание, и нужно было его пройти.

Лера #Чича Ткаченко в своей «палате» должна была осознать вред употребления наркотиков. Поэтому ей наглядно показали, к чему оно приведет.

Племянница – единственный человек, которого я боюсь потерять. Мне запретят с ней общаться, если я буду употреблять, – рассуждает Лера. – Должна своим примером показать, что этого делать нельзя.

Смогут ли девушки распрощаться до конца со своими страхами – узнаете 12 апреля в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,