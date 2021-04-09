Від пацанки до панянки-5: участницы попали в психиатрическую лечебницу
С какими только испытаниями не сталкиваются участницы «Від пацанки до панянки» во время обучения в Школе леди.
Сразу стало не по себе, – говорит Юля #Финиш Кудилинская. – Я вспомнила, что когда лежала в реабилитационном центре, нас так же связывали, когда мы буйствовали.
В таком виде девушки боролись со своими страхами.
Мне завязали глаза и повели куда-то, – продолжает Юля. – Играла противная мелодия. Я себя очень неприятно чувствовала. В некоторых местах лежали какие-то мокрые кишки. Стало очень мерзко и страшно. Но это мое задание, и нужно было его пройти.
Лера #Чича Ткаченко в своей «палате» должна была осознать вред употребления наркотиков. Поэтому ей наглядно показали, к чему оно приведет.
Племянница – единственный человек, которого я боюсь потерять. Мне запретят с ней общаться, если я буду употреблять, – рассуждает Лера. – Должна своим примером показать, что этого делать нельзя.
Смогут ли девушки распрощаться до конца со своими страхами – узнаете 12 апреля в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.
Напомним,