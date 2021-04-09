Бритни Спирс сделала прививку от коронавируса: как себя чувствует звезда
Певица Бритни Спирс решила на своем примере привлечь общественность бороться с коронавирусом.
В этот раз Бритни решила привлечь внимание своей аудитории к пандемии COVID-19. Певица на собственном примере призвала людей не бояться вакцинации. Вместе со своим бойфрендом она на днях получила прививку.
Бритни не стала скрывать, что сама изначально не решалась сделать прививку. Многие писали, что это болезненный и крайне неприятный процесс.
В сети люди говорили, что это действительно очень неприятно, как пуля, проходящая через твою руку, - пишет певица. - Нет, ничего подобного. Я ничего не чувствовала. Со мной все хорошо и я надеюсь, что так будет и дальше.
Напомним,