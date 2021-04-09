Бритни Спирс сделала прививку от коронавируса: как себя чувствует звезда

9 апреля 2021 15:43 Юлия Туренко
Бритни Спирс сделала прививку от коронавируса: как себя чувствует звезда
Певица Бритни Спирс
instagram.com/britneyspears

Певица Бритни Спирс решила на своем примере привлечь общественность бороться с коронавирусом.

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В последнее время имя Бритни Спирс фигурировало в ленте новостных порталов лишь из-за постоянных скандалов на фоне опекунства и тотального контроля со стороны отца.

В этот раз Бритни решила привлечь внимание своей аудитории к пандемии COVID-19. Певица на собственном примере призвала людей не бояться вакцинации. Вместе со своим бойфрендом она на днях получила прививку.

Бритни не стала скрывать, что сама изначально не решалась сделать прививку. Многие писали, что это болезненный и крайне неприятный процесс.

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Но страхи Спирс были напрасными. Вакцинация прошло прекрасно, а она чувствовала себя хорошо. О состоянии бойфренда певицы – Сэма Асгари – пока ничего не известно.

В сети люди говорили, что это действительно очень неприятно, как пуля, проходящая через твою руку, - пишет певица. - Нет, ничего подобного. Я ничего не чувствовала. Со мной все хорошо и я надеюсь, что так будет и дальше.

Напомним, 

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